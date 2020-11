Gabriele Rossi, il coming out a Live – Non è la d’Urso: “Con Garko fu vero amore, ora ho un altro”

Dopo il coming out dell’ex Gabriel Garko e l’outing incrociato nei suoi confronti di Tommaso Zorzi e dello stesso attore torinese, Gabriele Rossi ha deciso di rivelare il proprio orientamento sessuale in diretta nazionale. Ospite a Live – Non è la d’Urso, Gabriele Rossi ha raccontato la sua storia d’amore con Gabriel Garko:

Sui social si insiste tanto che i personaggi famosi debbano fare il prima possibile coming out perché ha un valore sociale. Ne sono convinto anche io, ma c’è un però. Ognuno di noi è diverso, ha un vissuto e ha o non ha una famiglia. Questa è la grande differenza che provoca un tempo giusto per ognuno per sistemare questo aspetto della vita.

Gabriele Rossi ha dichiarato di aver conosciuto Gabriel Garko quando aveva 19 anni. “Fummo amanti per 4 o 5 mesi“, ha rivelato l’attore e ballerino, specificando che la fiamma era scoppiata durante il set della serie L’onore e il rispetto 2:

Ero spaventato, Gabriel Garko aveva 36 anni (17 in più, ndr), le sue fiction avevano ascolti incredibili, il suo essere era molto ingombrante. Ai tempi, dai miei 19 anni, nonostante avessimo avuto questo tipo di contatto, avevo paura. Ci siamo incontrati nuovamente dopo 10 anni.

Gabriele Rossi fa coming out: “Sono fidanzato da dieci mesi con un ragazzo”

Dopo dieci anni, nel 2017, l’incontro fatale. Da amanti a fidanzati, con una richiesta precisa di Gabriele Rossi: non perdere i traguardi raggiunti nel corso del tempo, la libertà di vivere con maggiore tranquillità la propria omosessualità. Nonostante le prime ritrosie del compagno, la coppia ha iniziato a costruire un sentimento molto tenace, d’amore ma anche di grande gelosia, foriera di pesantissime liti e discussioni. I contrasti da fidanzati si sono poi trasformati in consigli di vita fra amici. I due infatti hanno mantenuto ottimi rapporti, pur avendo ormai interrotto da mesi la storia d’amore.

“Ora ho un altro, ormai sono dieci mesi. Sono molto felice, si comporta benissimo”, ha rivelato infine l’attore, che già durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip aveva dimostrato grande serietà e compostezza.