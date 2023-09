Garrett Clayton e Blake Knight festeggiano 12 anni di amore, le dolcissime dichiarazioni

0:00 Ascolta l'articolo

Garrett Clayton, 32enne attore, cantante e ballerino statunitense, ha festeggiato i 12 anni di amore con suo marito, lo sceneggiatore Blake Knight, sposato due anni or sono.

Per celebrare l’evento Clayton ha pubblicato un video Instagram sul loro splendido matrimonio officiato dal premio Oscar Reese Witherspoon. Aggiungendo:

“Buon anniversario”. “Dodici anni fa ci siamo conosciuti e due anni fa oggi ci siamo sposati. Io ti amo. Dico sempre che sognavo di incontrare qualcuno come accaduto ai miei bisnonni. Si sono conosciuti quando avevano 17 anni e hanno vissuto insieme fino all’età di 80 anni. Non mi aspettavo che quando ci siamo incontrati, quando io avevo 19 anni e tu ne avevi 23, sarebbe successo. Da allora ti sono grato. Fai sentire la mia vita così piena in ogni modo. Ti amo, buon anniversario”.

Garrett e Blake si sono conosciuti nel 2011, quando Clayton si era appena trasferito a Los Angeles e lavorava in una tavola calda aperta 24 ore su 24. All’epoca l’aspirante giovane attore era restio all’idea di impegnarsi, perché inseguiva il sogno della recitazione. “Continua a perseguirlo, e io continuerò ad inseguirti“, gli rispose Knight, che ha ora così voluto festeggiare il 12esimo anniversario di coppia.

“BUON ANNIVERSARIO, bellezza mia. Molte cose sono cambiate nei due anni trascorsi da quando ci siamo sposati. Abbiamo vissuto molte sconfitte e molte vittorie. In ogni caso, mi piace il fatto che possiamo essere la fonte di forza e sostegno l’uno dell’altro, a prescindere dalle probabilità. A molti altri anni trascorsi a condividere faccende domestiche, cuccioli e patatine fritte; a discutere su campioni di carta da parati; a vivere insieme nuovi posti; a creare insieme; e a tornare a casa l’uno dall’altro. Ti amo, per sempre.”

Clayton, originario del Michigan, ha visto la sua carriera di attore iniziare nel 2010 con piccole parti in Days Of Our Lives e Shake It Up. Nel 2013, ha recitato in Teen Beach Movie della Disney, per poi affiancare James Franco e Christian Slater in King Cobra nel 2016, interpretando la porno star Brent Corrigan.

Clayton si è dichiarato gay in un post su Instagram nel 2018, rivelando il proprio amore: Blake Knight.

© Riproduzione Riservata