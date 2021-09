Garrett Clayton di King Cobra ha sposato l’amato Blake Knight

< 1 minuto di lettura

5 anni fa protagonista di King Cobra al fianco di James Franco, Garrett Clayton, 30enne attore americano, ha sposato Blake Knight dopo 10 anni d’amore.

Le nozze sono diventate realtà sabato pomeriggio a Los Angeles, in una casa privata, con People che ha pubblicato le foto in esclusiva.

“Abbiamo cercato di sposarci per molto tempo“, ha rivelato Garrett. I neo sposini si erano fidanzati in Islanda a inizio 2018, dopo essersi conosciuti e innamorati nel 2011. Causa Covid-19 hanno dovuto rinviare il matrimonio per ben due volte. La proprietà in cui Clayton e Knight si sono sposati fa parte dell’impero Walt Disney, con tanto di replica funzionante del pozzo dei desideri di Biancaneve, che Clayton e Knight hanno addobbato per un servizio fotografico ad hoc. “Siamo grandi nerd Disney!“, ha confessato il 30enne Blake, sceneggiatore. Tra i presenti alle nozze 160 persone, tra amici e familiari. Entrambi gli sposini erano vestiti Zegna. Alicia Silverstone ha officiato la cerimonia, con un quartetto d’archi a lavorare sulla musica dal vivo.

La coppia ha pensato ad un matrimonio semplice ma al tempo stesso “luminoso, colorato e allegro“. “Volevamo davvero che il matrimonio fosse divertente“, ha aggiunto Clayton. “Non solo divertimento per noi, ma divertimento per tutti“. Per la luna di miele gli sposini dovranno aspettare, sempre causa Covid-19, avendo rinviato di sei mesi il viaggio per le Maldive e il Giappone.

Ex volto Disney, Garrett ha fatto pubblicamente coming out nel 2018, temendo che la propria carriera potesse risentirne. Ma nessun rimpianto da parte dell’attore, che ha definito ‘da favola’ il sabato appena vissuto.