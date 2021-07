Gaston, LeTont sarà gay dichiatato nella serie prequel Disney? Parla Josh Gad

2 minuti di lettura

Si fa sempre più prossimo l’arrivo su Disney Plus di Gaston, serie live-action spin-off de La Bella e la Bestia, con Luke Evans ancora una volta negli abiti del fascinoso ‘villain’ del lungometraggio animato. Al fianco del divo, che nella vita reale è gay dichiarato, ritroverà spazio Josh Gad, interprete di LeTont anche in sala.

Un personagio, quello visto al cinema nel 2017, con svolta finale, perché omosessuale. Ma LeTont sarà gay anche in questo spin-off televisivo? Gad ne ha parlato durante il podcast Just for Variety.

“Dovrai sintonizzarti quando questo spettacolo andrà in onda per vedere cosa stiamo realizzando, ma nel processo di lavorazione ci stiamo ponendo ogni domanda rilevante su questi personaggi, sforzandoci di farlo nel miglior modo possibile. Penso che abbiamo storie di origine incredibilmente eccitanti, perché sono inaspettate“, ha continuato Gad. “E penso che “aspettarsi l’inaspettato” sia tutto ciò che possa davvero dire. E non solo per quanto riguarda LeTont e Gaston, ma per molti dei nuovi personaggi che stiamo introducendo“.

Prima che La Bella e la Bestia uscisse in sala, il regista Bill Condon disse di aver realizzato un “momento esclusivamente gay“, descrivendo LeTont come “qualcuno che un giorno vuole essere Gaston e un altro giorno vuole baciare Gaston“.

Il momento gay annunciato da Condon arrivò a fine pellicola, quando LeTont balla felicemente con un uomo. Scena per cui Gad ha combattuto. “Era il mio discorso finale, è così che volevo davvero che finisse il film”. “Ero così stupito che ce lo lasciassero fare“. Ma in casa Disney l’inclusione LGBT sta finalmente diventando centrale, con progetti sempre più dichiaratamente aperti alla nostra comunità.

La serie Disney Plus seguirà Gaston e LeTont “mentre partono con la sorellastra di quest’ultimo, Tilly (interpretata da Briana Middleton), dopo aver ricevuto una sorprendente rivelazione dal suo passato, spedendo l’improbabile trio verso un inaspettato viaggio pieno di romanticismo, divertimento e avventura”.