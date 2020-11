Gay, vedovo e papà single di 3 bimbi: La storia di José Rolón

José Rolón (a.k.a. @nycgaydad) è un papà gay single che è diventato virale per i suoi post sui social media che prendono in giro i genitori e al tempo stesso la cultura gay. Rolón è il padre di Avery, 7 anni, e delle gemelle Lilah e London, nate sei anni or sono.

“Sono cresciuto in una famiglia maschilista con un padre che mi urlava di ‘camminare come un uomo e non come un fottuto finocchio'”, ha confessato il 44enne a Today. “Se mi avessi preso da parte e mi avessi detto: ‘Un giorno avrai una famiglia numerosa e felice’, non ti avrei creduto.”

“Voglio che i giovani LGBTQ sappiano che c’è speranza”, continua José. “Ricevo messaggi da mamme che mi dicono, ‘Mio figlio ha 13 anni ed è gay e ha davvero difficoltà. Grazie per avergli mostrato che tutto ciò è possibile. “

Rolón, che lavora come organizzatore di eventi a New York, ha 25.000 follower sulla sua pagina personale di Instagram più altri 10.000 sulla pagina della sua attività, oltre a quasi 140.000 seguaci su TikTok. José condivide video molto divertenti insieme ai tre figli, dai quali non si stacca mai. Post di assoluta felicità, edificanti, stimolanti, per quanto segnati da un tragico passato.

Nel 2013 è morto Tim Merrell, marito di José deceduto improvvisamente nel sonno. All’epoca il piccolo Avery era appena nato, mentre la madre surrogata della coppia era incinta di 11 settimane di Lilah e London. A Rolón, neanche a dirlo, è caduto il mondo addosso.

Mio marito ed io eravamo una grande squadra. Pensavo di non potercela fare, senza di lui. Ma la mattina del suo funerale mi sono svegliato e ho pensato: “Avery ha appena perso suo padre. E se mi succedesse qualcosa?”. Non volevo lasciarlo solo in questo mondo. Sapevo cosa avrei dovuto fare.

Fare il papà.