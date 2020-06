Agente di polizia a manifestante: “Fott*to fr*cio” – il video

L’assassinio di George Floyd per mano di un poliziotto ha infiammato l’America, da una settimana messa a ferro e fuoco da centinaia di manifestazioni in tutti gli Stati e in tutte le città.

Da Chicago ecco oggi arrivare un breve video condiviso dalla drag Kim Passable in cui un un ufficiale di polizia viene raggiunto da un oggetto lanciato dalla folla (un cono stradale, ndr). La sua furiosa reazione è presto diventata virale. “Tu, puttanella. Aspetta di voltare le spalle, fottuto fr*cio!”. Non è chiaro il nome dell’ufficiale. LGBTQ Nation ha un commento ufficiale alla polizia di Chicago, ottenendo per ora un rumoroso silenzio.

George Floyd, afroamericano, è stato ucciso da un agente di polizia di Minneapolis, Derek Chauvin, che si era inginocchiato sul suo collo per quasi nove minuti, anche se disarmato e chiaramente senza più fiato. Inizialmente licenziato, l’agente è stato arrestato e a giorni finirà a processo. Donald Trump ha definito tutti i manifestanti scesi in strada in quest’ultima settimana come “teppisti” che “stanno disonorando il ricordo di George Floyd”. Da giorni il presidente twitta in modo compulsivo, direttamente dal bunker in cui è stato rinchiuso a Washington DC.

Praticamente tutta Hollywood, tra cinema, tv e musica, gli si è rivoltata contro, accusandolo pubblicamente di aver soffiato sul fuoco dell’odio per 4 anni di presidenza. Questi sono i risultati.