Gloria Estefan, la figlia ricorda la pessima reazione della mamma al suo coming out

Gloria Estefan è da sempre considerata un’icona della comunità LGBT, eppure la 63enne cantante cubana prese tutt’altro che bene il coming out della figlia Emily, lesbica dichiarata.

A parlarne la stessa 25enne, da anni fidanzata con Gemeny Hernandez, nel corso del Red Table Talk di Facebook Watch: The Estefans. “Le dissi tipo, ‘Ehi, sono innamorata di questa ragazza’. La prima cosa che mi disse fu: ‘Se lo dici a tua nonna e lei muore, le tue mani saranno sporche del suo sangue’. Non ero pronta per tutto questo”.

Emily capiva la nonna, di un’altra generazione, ma non sua mamma, che le aveva praticamente fatto intendere di vivere la propria omosessualità al buio, lontano da occhi indiscreti. “Qui iniziò il mio dolore, non lo dimenticherò mai”.

Dopo aver ascoltato in silenzio sua figlia parlare, Gloria ha confessato di ricordare le cose in modo diverso, accusando la giovane di essersi lasciata offuscare dalle emozioni. La Estefan avrebbe infatti chiesto alla figlia se fosse lesbica, con Emily che inizialmente rispose di no: “In quel momento mi hai detto, ‘Mamma, non sono gay’. Perché non era quella la parola nella tua mente per quello che eri”.

“Stavo ancora cercando di capire chi fossi”, ha risposto Emily, che ha poi ammesso di aver sperimentato la depressione. “Stavo cadendo a pezzi. Volevo essere forte e comportarmi come se fossi forte, ma la mia vita era andata in pausa”. Fortunatamente, a 3 anni da quel coming out Emily è oggi felicemente innamorata, mentre il rapporto con mamma Gloria è tornato solido e inattaccabile. L’amata nonna, invece, è morta nel 2017, senza mai ufficialmente sapere dell’omosessualità della nipote.