Good Witch, primo storico bacio LGBT+ per una serie Hallmark Channel – video

< 1 minuto di lettura

Joy and Zoey have found their happily ever after! ❤️🎀 🙌 #Goodies, how overjoyed are you to see them happy? #GoodWitch pic.twitter.com/dSB9IAoGIJ — Hallmark Channel (@hallmarkchannel) July 26, 2021

Un’ultima puntata speciale per Good Witch, serie tv canadese-statunitense in onda dal 2015 su Hallmark Channel. Joy (interpretata da Kat Barrell) e Zoey (interpretata da Kyana Teresa) si sono infatti scambiate il primo storico bacio di una coppia LGBTQ in una serie originale Hallmark Channel, rete che da sempre trasmette serie e film adatti per tutta la famiglia.

The Christmas House, tv movie andato in onda nel novembre 2020, presentava un bacio tra due uomini, interpretati da Jonathan Bennett e Brad Harder, ma mai una serie tv Hallmark aveva fatto tanto. “Se non stai facendo la storia, non lo stai facendo bene”, ha commentato sui social Teresa, che interpreta Zoey. “Grazie a tutti coloro che hanno aiutato questa storia a diventare realtà e a tutti coloro che si sono mobilitati per lei, fino alla fine e oltre.”

Il primo bacio tra due persone dello stesso sesso di Good Witch segna un importante passo avanti per la società madre di Hallmark Channel, Crown Media Family Networks, che nel dicembre 2019 aveva ceduto alle pressioni dei gruppi conservatori censurando una pubblicità che mostrava un bacio tra due spose. Travolti dalle polemiche, i dirigenti Crown Media ripristinarono poi la messa in onda degli spot. Il presidente e CEO di Hallmark Cards Mike Perry definì quella iniziale censura “una decisione sbagliata“, aggiungendo: “siamo davvero dispiaciuti per il dolore e la delusione che ciò ha causato“.

Due anni dopo, l’inclusione LGBT è finalmente arrivata anche sulle frequenze di Hallmark Channel.