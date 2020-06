PlayStation 5: all’evento di presentazione anche un gioco con protagonista non binario

Giovedì sera c’è stato l’evento The Future of Gaming, cioè l’evento di presentazione della nuova console Sony, PlayStation 5, in uscita a fine 2020. La compagnia, che aveva già diffuso immagini del controller, ha mostrato la console vera e propria, che sarà disponibile anche in una versione senza lettore di dischi e pensata solo per le versioni digitali (da scaricare) dei videogiochi. E in mezzo ai tanti nuovi videogiochi presentati c’era anche Goodbye Volcano High, che ha come protagonista un dinosauro non binario.

Goodbye Volcano High, mostrato come già detto all’evento di presentazione della nuova console PlayStation 5 di Sony (all’interno del PlayStation Digital Showcase), sarà un videogioco narrativo su “un viaggio alla scoperta di se stessi per decidere come vivere la vostra vita nel modo più pieno possibile, quando sapete che i giorni sono contati.” Goodbye Volcano High è sviluppato dal pluripremiato studio indipendente canadese KO_OP, noto nell’ambiente per l’ottimo e coloratissimo videogioco puzzle GNOG (lo trovate anche sull’App Store di Apple).

Il dinosauro protagonista di Goodbye Volcano High, Fang, sarà doppiato dalla persona non binaria Lachlan Watson, che potreste conoscere per il ruolo di Theo, personaggio transgenere del recente telefilm Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina. Fang ha diciotto anni ed è un tipico dinosauro antropomorfo che spera di sfondare con la sua band ma che deve ancora capire tutto su se stesso e sull’amore mentre si avvicina il giorno del diploma. Goodbye Volcano High sarà completamente doppiato, sfrutterà la nuova tecnologia aptica del controller PlayStation 5 (insomma, la nuova tecnologia che regola la vibrazione del controller) e avrà una colonna sonora composta da Dabu e cantata dalla musicista canadese Brigitte Naggar e una storia a bivi con finali multipli. Su Twitter, Kate Gray, responsabile della storia di Goodbye Volcano High, promette “una storia molto gay” e speriamo che mantenga la promessa.