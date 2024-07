Le gemme nascoste di Gran Canaria: guida a 10 suggestivi borghi da visitare quest’estate

9 min. di lettura

Gran Canaria, gemma più luminosa dell’arcipelago delle Isole Canarie, è universalmente celebrata per le sue affascinanti spiagge dorate, le avventurose attività acquatiche, l’eccellente gastronomia locale e le effervescenti località turistiche.

Quest’isola, tuttavia, è molto più di una semplice destinazione vacanziera; al di là delle attrazioni turistiche mainstream, Gran Canaria cela preziosi tesori poco esplorati che attendono solo di essere scoperti.

Oggi ci immergeremo nei segreti meglio custoditi di Gran Canaria, esplorando dieci tra le cittadine meno battute dai turisti, ciascuna con la propria prospettiva unica, autentica e memorabile.

Il tempo si ferma, la tradizione si mescola alla modernità, la cultura locale vibra attraverso festival colorati e la natura si manifesta in tutto il suo splendore: preparati a scoprire la vera essenza di Gran Canaria.

Santa Brigida

Santa Brigida è un affascinante borgo situato nell’entroterra di Gran Canaria, meta ideale per chi cerca una fuga dal turismo di massa delle coste più affollate. Il suo paesaggio verde e lussureggiante è caratterizzato da sinuose colline ondulate, vigneti a perdita d’occhio e palmeti, ma non mancano certo le attrattive culturali.

Passeggiando per le stradine acciottolate e costeggiando i balconi in legno adornati dalla profumata e caratteristica bouganvillea, si può osservare come Santa Brigida abbia saputo conservare il suo fascino tradizionale, che si esprime anche nella sua radicata cultura vitivinicola. Per chi fosse interessato ad approfondirla, imperdibile una visita alle cantine Bodega San Juan, il Museo del Vino di Gran Canaria, situato in una storica casa colonica.

Gli amanti della natura e gli appassionati di trekking troveranno in Santa Brigida un punto di partenza ideale per escursioni e passeggiate. Il vicino percorso della Caldera di Bandama attraversa le gole di Las Goteras e Guiniguada, ed offre sentieri panoramici e viste mozzafiato.

Santa Lucía de Tirajana

Il piccolo borgo di Santa Lucia prende il nome dalla chiesa di Santa Lucia di Siracusa, si trova sulle colline ma il suo territorio si estende dall’entroterra fino alla costa atlantica, offrendo un’ampia ed inaspettata varietà di esperienze per i turisti desiderosi di godere del lato più autentico di Gran Canaria.

Il borgo è un incantevole villaggio arroccato sulle colline, caratterizzato da stradine strette e tortuose, case bianche con tetti rossi e un’atmosfera da mille e una notte. La piazza principale – dominata dall’imponente Chiesa di Santa Lucia – è il cuore pulsante del villaggio, luogo perfetto per ristorarsi in uno dei caffè all’aperto e osservare la vita quotidiana che qui scorre nella sua piacevole lentezza.

Gli amanti della natura trovano in Santa Lucia un vero paradiso: la regione è famosa per i suoi paesaggi montuosi e le sue valli verdeggianti. Il Barranco de Tirajana, profonda gola nel cuore dell’entroterra della località, è un luogo ideale per le escursioni e per ammirare la flora e la fauna locali.

Un’escursione particolarmente popolare è quella che porta alla Fortaleza de Ansite, evocativo sito archeologico che offre uno sguardo affascinante sulla storia antica dell’isola e la società indigena che l’abitò ed una vista panoramica spettacolare sulla valle sottostante.

E per gli irriducibili animali da spiaggia? Santa Lucia ha in serbo le sue incantate località costiere, famose per le spiagge interminabili e le acque cristalline, perfette per gli appassiona ti di snorkeling, ma anche per chi semplicemente desidera rilassarsi al sole.

Pozo Izquierdo, ad esempio, è un punto di riferimento globale per gli appassionati di windsurf grazie ai suoi venti costanti e alle onde perfette.

Moya

Moya gode di una posizione incantevole: questo piccolo borgo è incastonato su una collina che domina la verde valle di Los Tilos, riserva naturale tra le più importanti di Gran Canaria, rinomata per le sue foreste subtropicali di di laurisilva – alloro dell’era terziaria unico nel suo genere.

Amanti della natura e appassionati di trekking ameranno la pace dei numerosi sentieri che si snodano attraverso una flora rigogliosa e una fauna variegata.

Il cuore di Moya è però il suo centro storico, dove le strade acciottolate e le case tradizionali canare creano un’atmosfera intima e senza tempo. La chiesa di Nostra Signora di Candelaria, con la sua facciata neoclassica, è uno dei principali punti di interesse. Costruita nel XIX secolo, sorge su un promontorio che offre una delle viste panoramiche più spettacolare sulla costa settentrionale dell’isola.

A poca distanza dal centro si trova, appunto, la costa, caratterizzata da scogliere spettacolari e spiagge selvagge, dove gli appassionati di surf trovano onde eccellenti. La vicinanza a Las Palmas de Gran Canaria, la capitale dell’isola, consente organizzare facilmente una mattinata in questo piccolo ma imperdibile borgo.

Firgas

Il villaggio di Firgas si trova a circa 25 chilometri dalla capitale, il che lo rende facilmente raggiungibile per una gita di un giorno. L’architettura tradizionale si sposa perfettamente ed accentua la bellezza naturale circostante, con strade che si inerpicano sulle verdi colline e raggiungono ombrosi boschi di pini, terrazze agricole e vedute mozzafiato sull’oceano Atlantico.

Il cuore di Firgas è la sua celebre cascata artificiale, la “Cascada de Firgas“. Lunga circa 30 metri, è decorata con splendide ceramiche che rappresentano i paesaggi e i simboli di Gran Canaria e delle altre isole dell’arcipelago.

Altro esempio architettonico notevole è la “Plaza de San Roque“, dove si trova l’omonima chiesa costruita nel XIX secolo, punto perfetto per godersi un caffè all’aperto, immersi nella tranquillità e nell’atmosfera rilassata del villaggio, magari dopo un’avventurosa escursione.

Santa María de Guía

Il centro storico di Santa maria de Guia è un labirinto di vicoli stretti e pittoreschi che contribuiscono ad un’atmosfera rilassata e accogliente, con un’autenticità spesso difficile da trovare in altre destinazioni.

Una delle principali attrazioni di Santa María de Guía è la Chiesa omonima, imponente edificio religioso costruito nel XVIII secolo, che con la sua facciata in architettura coloniale barocca e gli interni riccamente decorati, rappresenta esempio eccezionale dell’architettura spagnola dell’epoca.

Altro punto di interesse è la Casa de Los Quintana, storica residenza nobiliare che oggi ospita un museo dedicato alla storia e alla cultura della regione. Imperdibile una visita, che offre un affascinante viaggio nel tempo, con esposizioni che vanno dagli strumenti agricoli tradizionali agli abiti d’epoca, illustrando la vita quotidiana degli abitanti di Santa María de Guía attraverso i secoli.

È tuttavia la natura a giocare un ruolo fondamentale nell’attrattiva di Santa María de Guía. Le montagne e le valli circostanti sono punteggiate di piccoli borghi rurali, dove si può ancora osservare lo stile di vita tradizionale della popolazione locale, basato sull’agricoltura e l’allevamento. La Riserva Naturale Speciale di El Brezal ne è un esempio perfetto.

Gáldar

L’architettura e le strade acciottolate di Gáldar sono testimoni della profonda influenza storica degli antichi abitanti di Gran Canaria. Uno dei siti più emblematici è la Cueva Pintada, grotta decorata con pitture rupestri che risalgono a tempi preispanici.

Il centro di Gáldar è dominato dalla Chiesa di Santiago de los Caballeros, magnifica struttura neoclassica risalente al XVIII secolo. Un vero e proprio capolavoro architettonico, ma anche un importante luogo di pellegrinaggio, trattandosi di una due chiese principali del Cammino di Santiago di Gran Canaria.

Uno degli aspetti più affascinanti di Gáldar è però la sua profonda connessione con la natura. La cittadina è circondata da un paesaggio mistico tra montagne, vallate e coste rocciose, tra cui spicca la Montaña de Gáldar, vulcano spento che offre una vista spettacolare sulla città e le sue coste.

Appena fuori il centro urbano si trovano splendide spiagge come la Playa de Sardina, celebre meta per lo snorkeling. La vicinanza con Puerto de Las Nieves, pittoresco villaggio di pescatori, offre l’opportunità di gustare deliziosi piatti di pesce fresco in uno scenario davvero idilliaco.

Telde

Telde, fondata nel XIV secolo dalla popolazione preispanica, e situata sulla costa orientale di Gran Canaria, è una delle destinazioni più affascinanti e storicamente ricche delle Isole Canarie.

Il centro storico presenta un’architettura coloniale ben conservata, con edifici che risalgono all’epoca della conquista spagnola. Tra questi, la chiesa di San Juan Bautista, magnifica costruzione gotica che domina la piazza principale, impreziosita all’interno da affreschi e meravigliose sculture che offrono uno sguardo sulla maestria degli artisti dell’epoca.

Come quelle di Gàldar, anche le tradizioni di Telde sono strettamente legate alle sue origini preispaniche, legame evidente nelle numerose grotte e siti archeologici sparsi per la città e nei suoi dintorni. Uno dei più significativi è il sito di Cuatro Puertas, complesso di grotte scavate nella roccia con una vista spettacolare sulla valle sottostante.

La natura circostante Telde è però altrettanto impressionante. Le spiagge di sabbia dorata, ne sono esempio Playa de La Garita e Playa del Hombre, sono ideali per rilassarsi e godersi l’eterno sole delle Canarie. Il punto di forza di Telde sono infatti le sue spiagge, meno affollate rispetto a quelle delle zone più turistiche di Gran Canaria ma altrettanto suggestive.

Agüimes

Agüimes è una gemma nascosta situata nella parte orientale di Gran Canaria. Lontano dalle rotte turistiche più battute, questo piccolo borgo è ideale per chi desidera scoprire l’anima più autentica delle Canarie.

Le stradine strette e tortuose di Agüimes sono fiancheggiate da edifici storici splendidamente restaurati, molti dei quali risalgono ai secoli XVI e XVII. Imperdibile una visita alla chiesa di San Sebastián – risalente al XVIII secolo – per farsi stupire dalla sua imponente facciata neoclassica impreziosita da spettacolari affreschi.

Agüimes è anche famosa per la sua vivace scena artistica. Sculture e murales adornano le sue strade e le sue piazze, teatro di numerosi eventi culturali, tra cui festival musicali, teatrali e d’arte che attirano visitatori da tutta l’isola e oltre.

Il Parco Rurale di Agüimes offre inoltre una vasta rete di sentieri escursionistici che attraversano montagne aride e rocciose per arrivare a sterminate valli verdi e fertili. Uno dei sentieri più popolari conduce alla grotta di Guayadeque, impressionante sito archeologico testimone, anche qui, dell’influenza della popolazione aborigena dell’isola.

Le altre numerose grotte naturali, molte delle quali state trasformate in abitazioni e ristoranti, offrono un’opportunità unica per esplorare la storia e la cultura preispanica dell’isola.

Non lontano da Agüimes, si trova anche la località di Temisas, celebre per il suo osservatorio astronomico. Grazie alla sua posizione remota e all’assenza di inquinamento luminoso, Temisas regala alcuni degli spettacoli più affascinanti del cielo stellato di Gran Canaria, rendendolo il luogo perfetto per una serata romantica immersi nella vastità del cosmo.

Valsequillo

Il viaggio a Valsequillo è un ritorno alle radici dell’isola. Qui, l’ambiente rurale e tranquillo contrasta con le più affollate località turistiche della costa, permettendo ai visitatori di scoprire un lato più genuino e meno esplorato di Gran Canaria.

La natura è protagonista assoluta: la Riserva Naturale di Los Marteles, con i suoi crateri vulcanici e gargantuesche formazioni rocciose, è una tappa obbligata per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta.

Il centro storico di Valsequillo è un altro gioiello da scoprire. La chiesa di San Miguel, costruita nel XVIII secolo, è un punto di riferimento architettonico e storico del borgo, con la sua facciata semplice ma affascinante che cela un interno intimo e accogliente.

Il clima di Valsequillo, mite e piacevole durante tutto l’anno, rende possibile visitare questo angolo di paradiso in qualsiasi stagione. Ogni periodo dell’anno offre una prospettiva diversa e ugualmente affascinante: la primavera con i suoi fiori e il risveglio della natura, l’estate con giornate lunghe e soleggiate perfette per escursioni e pic-nic, l’autunno con i colori caldi e le raccolte agricole, e l’inverno, comunque temperato, ideale per chi cerca un rifugio tranquillo dal freddo nostrano.

Ingenio

Ingenio è l’ultima affascinante gemma di questa lista. Spesso trascurata dai turisti a favore delle più celebri destinazioni costiere, Ingenio merita invece di essere scoperta per la sua autenticità e il suo vasto patrimonio culturale.

Conosciuta soprattutto per la sua lunga tradizione artigianale, in particolare per il merletto e la ceramica, Ingenio ospita piccoli laboratori in cui acquistare ricordi unici. Il Museo del Merletto e dell’Artigianato è una tappa obbligata per chi vuole immergersi nella storia e nelle tecniche di queste antiche arti. Qui, i visitatori possono ammirare intricati lavori di merletto e scoprire i segreti della ceramica locale, un’arte che si tramanda di generazione in generazione.

Un altro aspetto affascinante di Ingenio è la sua architettura tradizionale. Le case, spesso costruite con pietra vulcanica e decorate con colori vivaci si affacciano su suggestive stradine strette e acciottolate, punteggiate balconi ornati da piante fiorite. Un’atmosfera pittoresca e rilassante, ideale per una passeggiata tranquilla lontano dai sentieri più battuti.

A metà tra oceano e montagna, Ingenio offre, lungo il suo territorio, la possibilità di godere di spiagge meno affollate, oppure di intraprendere escursioni panoramiche e attività all’aria aperta sui suggestivi pendii rocciosi caratteristici dell’isola. Il Barranco de Guayadeque, valle spettacolare con formazioni rocciose uniche e grotte naturali, è una meta imperdibile.

