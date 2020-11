Greg Berlanti, Robbie Rogers e i figli nuovi volti natalizi di Ralph Lauren – foto e video

La famiglia è chi ami. Durante le festività natalizie, celebriamo l’amore e la famiglia in tutte le sue forme.

Questo il claim della nuova campagna natalizia firmata Ralph Lauren, che al suo interno coinvolge anche una celebre famiglia arcobaleno. Quella composta dall’ex calciatore USA Robbie Rogers, dal produttore/regista Greg Berlanti e dagli adorabili figli Caleb e Mia Barbara, nati tramite gestazione per altri. Nello spot della campagna si vedono anche la modella Aweng Ade-Chuol e sua moglie Alexus Ade-Chuol.

Berlanti e suo marito erano già apparsi in una campagna Ralph Lauren per celebrare il Pride Month, ma solo in questo caso hanno posato insieme ai due bimbi di casa. La campagna si farà vedere non solo on line ma anche sulla carta stampata e sulla cartellonistica stradale.

