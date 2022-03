Gotham Knights, la serie tv spin-off di Batman avrà eroi trans* e queer

2 minuti di lettura

Incassati 269,032,821 dollari al debutto worldwide nei cinema, The Batman di Matt Reeves andrà incontro non solo ad uno scontato sequel bensì anche ad una serie tv spin-off. Gotham Knights il titolo del progetto firmato The CW, con Tyler DiChiara e Fallon Smythe primi nomi ufficiali del cast.

DiChiara e Smythe saranno i fratelli Cullen ed Harper Row. Basata sull’omonima serie a fumetti DC, Gotham Knights prende forma dopo la morte di Bruce Wayne, alias Batman. Il figlio di Wayne crea un’alleanza con i figli dei nemici dell’uomo Pipistrello, che sono stati incastrati per il suo omicidio, dando così vita ai Gotham Knights.

Tyler DiChiara, attore FtoM, sarà Cullen Row, adolescente transgender che ha passato la vita a nascondere il proprio vero io da un genitore che non lo accettava. Stufo di essere sempre gentile e accondiscendente, intelligente e abile nel capire gli individui e la natura umana, Cullen è pronto a lottare per ciò in cui crede.

Fallon Smythe sarà invece la sorella di Cullen, Harper, sveglia, pungente e spesso sottovalutata, bisessuale dai capelli blu nonché talentuoso ingegnere che può riparare di tutto. Ma ciò che Harper desidera più di ogni altra cosa è poter sistemare la vita incasinata di suo fratello Cullen, l’unica persona di cui si fida.

Lo serie nasce dalla casa di produzione di Greg Berlanti, che ha dato vita all’Arrowverse, con gli sceneggiatori di Batwoman Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams di nuovo in azione. DiChiara ha debuttato come attore interpretando un personaggio di nome Kai in Relish, nel 2019, prima di apparire in The Virgin of Highland Park di Sonia Sebastian. Smythe ha invece esordito nella serie web SHRIEK, prima di ottenere un ruolo ricorrente nella serie Disney Channel, I Didn’t Do It.

La notizia del casting queer di Gotham Knights arriva dopo l’annuncio di Ivory Aquino come primo personaggio trans in un film DC, Batgirl. Con The Batman, tra le altre cose, abbiamo visto anche Catwoman bisessuale, come rivelato da Zoe Kravitz.

© Riproduzione Riservata