Legends of Tomorrow, storico coming out di Spooner nella serie tv: “Sono asessuale” – VIDEO

L’ormai infinito Arrowverse nato 10 anni or sono, con Greg Berlanti produttore, ha nuovamente scritto una storica pagina di serialità televisiva. In Legends of Tomorrow, gruppo di supereroi DC Comics diventati serie tv nel 2016, si è infatti assistito al primo coming out superoistico di un personaggio asessuale nella storia della serialità americana.

Nell’ultimo episodio della settima stagione intitolato “The Fixed Point“, Zari Tomaz (Tala Ashe) si confida in un bar con Esperanza “Spooner” Cruz (Lisseth Chavez). Tra il serio e il faceto Zari nomina tutta una serie di ragazzi, stimonando la reazione di Spooner, che goffamente confessa di non essere “interessata a nessuno di loro”. A quel punto Zari le chiede da quale “tipo” di persona sia attratta. “Davvero non provo questo tipo di sentimenti per nessuno“, reagisce Spooner, che inizia così a parlare ufficialmente dell’asessualità. Cruz sottolinea come queste persone abbiano “poco o nessun interesse per il sesso“, ma in alcuni casi la voglia di avere comunque “delle relazioni“. Ed è qui che Zari, sorridendo, le domanda: “OMG, hai appena fatto coming out?”.

“Credo di averlo appena fatto”, risponde Spooner. Un coming out che ha scatenato reazioni social, con i fan di Legends of Tomorrow a dir poco entusiasti. D’altronde personaggi dichiaratamente asessuali sul piccolo schermo se ne vedono pochi. Ad oggi si ricordano il vampiro di Shadowhunters Raphael e Todd Chavez in BoJack Horseman. Spooner è così diventata la prima supereroina apertamente asessuale della tv. Una rappresentanza queer che l’Arrowverse ha sempre orgogliosamente esplicitato per volontà di Greg Berlanti, produttore LGBTQ+ più potente d’America dopo il collega Ryan Murphy nonché marito dell’ex calciatore Robbie Rogers.

Due settimane fa abbiamo intervistato Arono Celeprin, attivista che ci ha spiegato cosa significhi essere asessuali.

