Halston, il trailer del doc sull’iconico stilista

Diretto da Frédéric Tcheng, già regista di Diana Vreeland: The Eye Has to Travel e Dior & I, Halston è un documentario che ripercorre la vita del celebre Roy Halston Frowick, stilista statunitense esploso negli anni ’70. Recentemente presentato al Fashion Film Festival di Milano, Halston segue la carriera di questo genio dell’Iowa, che diede un volto allo stile americano. Amico di dive come Anjelica Huston, Liz Taylor, Liza Minnelli, Bianca Jagger, Roy e le sue “halstonettes” terremotavano lo Studio 54, al fianco di Andy Warhol, tra fiumi di alcool ed eccessi vari.

Fu lui, Halston, a disegnare il leggendario cappellino indossato da Jackie Kennedy il giorno dell’insediamento alla Casa Bianca del marito. Nel 1983 firmò un contratto con la catena a basso costo di J.C. Penney, scelta controversa e all’epoca molto criticata. Morì di AIDS nel 1990, al termine di una lunga relazione con Victor Hugo, artista venezuelano.

Ewan McGregor interpreterà Halston in una miniserie Netflix prodotta da Ryan Murphy attesa per i prossimi mesi. “È uno dei più grandi ruoli della carriera di Ewan McGregor, lui è semplicemente straordinario“, ha precisato Murphy. “È un ruolo molto difficile, ha passato diverso tempo a lavorarci, sulla voce, sull’aspetto, su tutto. Voglio dire, è un attore incredibilmente disciplinato a cui piace fare molte ricerche. Tutti gli episodi sono diretti da Dan Minahan e prodotti da Christine Vachon con la sua Killer Films. Questo è un progetto che Dan e Christine avevano in sviluppo da 20 anni. Per 20 anni hanno tenuto nel cassetto questa miniserie su Halston, non sono mai riusciti a realizzarla. Immagino che uno dei motivi sia perché al centro vi è un personaggio gay. Sono venuti da me e io sono riuscito a portarla su Netflix, che l’ha adorato sin da subito dando alla fine il via libera per realizzarla. Non credo che la serie sarebbe potuta essere realizzata cinque o sei anni fa. È molto esplicita. Si addentra molto nel mondo della moda, ma contempla anche le battaglie, ciò che serve per avere successo e ciò che devi perdere per arrivarci. Ed è anche una storia ammonitrice sulla fama, la droga e il sesso“.

Il documentario di Frédéric Tcheng non ha ancora un distributore italiano.