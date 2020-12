Hig Roberts, lo sciatore americano fa coming out: “Sono gay, fa parte di me e ne sono orgoglioso”

“Gli atleti non sono in grado di prendere una posizione politica“, in riferimento al protocollo CIO che tutti gli atleti devono rispettare. “Non sei autorizzato a utilizzare la tua piattaforma alle Olimpiadi per qualcosa che vada anche oltre lo sport“. Fortunatamente qualcosa sta cambiando, con Casey Wasserman, presidente delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che ha scritto al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per chiedere modifiche alla controversa Regola 50 della Carta Olimpica che proibisce manifestazioni che mostrino manifestazioni politiche, religiose o razziali da parte degli atleti. “Essere antirazzisti non vuol dire fare politica. Essere antirazzisti è fondamentale per i nostri principi umani e, quindi, l’incarnazione di tutto ciò che i Giochi Olimpici simboleggiano“, ha precisato Wasserman, ora applaudito da Roberts.

Mi sono sentito muto, alle Olimpiadi. Fin dall’inizio sentivo che avrei dovuto essere felice per esserci, ma non necessariamente meritevole di esserci. Ha messo un freno alla mia capacità di esprimermi. Ci sono stati momenti in cui ho sentiti insulti omofobi, ma facevo affidamento sugli sponsor per sopravvivere. Un giorno mi guarderò indietro e dirò: ‘È stato davvero fantastico. Ho viaggiato per il mondo. Ho gareggiato con i migliori. Sono stato uno dei migliori e ho fatto davvero tutto da solo‘. Mi sono impegnato per sopravvivere e realizzare quel sogno più di chiunque altro. Saprò esserne orgoglioso, ma vorrei anche potermi guardare indietro e dire: ‘Ho fatto tutto questo mentre ero veramente felice come persona‘. Penso che sia una pillola molto difficile da ingoiare, il fatto che abbia avuto l’opportunità di perseguire una cosa che capita una volta nella vita ma non mi permettevo nemmeno di sentirla completamente, perché la mia felicità non c’era. Non ero in grado di essere apertamente gay ed essere la persona che volevo essere.

Doveroso il consiglio finale, a tutti quegli atleti che vivono con paura la propria omosessualità, nascosti dietro maschere di facciata. Siate felici.

Voglio che sia possibile per tutti, ma voglio anche che questi atleti e che questi ragazzi sappiano che ci sono persone là fuori che hanno provato le stesse cose. Dovete affrontare il vostro viaggio. Guidate voi stessi nella solitudine. Penso che molte persone lo stiano facendo in questo momento, avete l’abilità altrettanto fattibile di cambiare quella narrativa di voi stessi. Se credete sia troppo spaventoso per farlo, non siete dei codardi, non siete persone deboli. Sono fermamente convinto nella bontà delle persone. Starete bene. Ancora più importante, starete sulla buona strada per essere persone felici, esseri umani migliori, e penso che sia una cosa bellissima.

Dopo 29 anni, Hig può oggi dire, a petto in fuori e schiena dritta, “sono gay, fa parte di me, ne sono orgoglioso, e sono pronto per essere felice“.