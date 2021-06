High School Musical, la serie: la puntata che celebra l’amore LGBT fa impazzire i social – video e foto

< 1 minuto di lettura

L’ultima puntata di High School Musical: The Musical: La serie andata in onda su Disney Plus ha fatto impazzire i social, perché quasi del tutto centrata sulla storia d’amore tra Carlos e Seb, interpretati da Joe Serafini e Frankie Rodriguez.

Nel corso dell’episodio Seb ha regalato una bellissima serenata d’amore al compagno Carlos, cantandogli “The Climb” di Miley Cyrus. Nel corso dello show il personaggio di Seb è letteralmente sbocciato, abbracciando il proprio io senza più paura alcuna. Nell’ultima puntata, intitolata “The Quinceañero”, Carlos festeggia il suo compleanno quando Seb decide di fargli una serenata. È carino, è sdolcinato in un modo adorabile ed è romantico, cosa fino a pochi anni fa inimmaginabile per uno spettacolo Disney.

Tim Federle, creatore di questo reboot tv, è gay dichiarato ed ha fatto un lavoro straordinario per assicurarsi che la nuova East High fosse realmente inclusiva. High School Musical: The Musical: La serie sta rivoluzionando la produzione Disney, e non solo per le trame queer finalmente realizzate quanto per la presenza di attori dichiaratamente queer che interpretano personaggi dichiaratamente queer.

Nella vita reale, infatti, Serafini è bisessuale ed ha una relazione proprio con Frankie Rodriguez. “Cantare ‘The Climb’ è stato un sogno diventato realtà”, ha confessato a Billboard. “Voglio dire, la canto da quando è uscita, ero un bambino. Penso che il modo in cui gli sceneggiatori l’hanno incastrata nella trama di Seb sia davvero bello. Tutti noi abbiamo le nostre “ascendenze” nella vita, e penso che i giovani LGBTQ+ possano relazionarsi in modo particolare a questa idea, apprezzando il viaggio verso la vita ad alta voce, senza scuse nè paure”.