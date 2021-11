I Simpson, Waylon Smithers trova l’amore con il primo fidanzato in una storica puntata

2 minuti di lettura

Un episodio semplicemente storico. Il prossimo 21 novembre andrà in onda su Fox una puntata dei Simpson attesa decenni da tutti i fan della serie animata creata da Matt Groening, perché Waylon Smithers, storico assistente di Mr. Burns, avrà finalmente il suo primo vero fidanzato.

“Portrait Of A Lackey On Fire” il titolo della puntata, in cui Smithers andrà incontro ad un’appassionante storia d’amore con Michael De Graffl, miliardario magnate della moda. Una relazione che potrebbe addirittura “distruggere Springfield”, come specificato dalla sinossi ufficiale. Victor Garber, attore visto anche in Titanic, doppierà il ricco stilista.

Il rivoluzionario episodio è sceneggiato da Rob LaZebnik e da suo figlio Johnny, gay dichiarato, che è stato fonte di ispirazione dietro il coming out di Waylon. In un’intervista con il New York Post, LaZebnik ha così descritto il lavoro portato avanti insieme a suo figlio. “Essere in grado di lavorare con Johnny su questo è stato, tipo, un tale sogno. Riuscire a vedere quanto sia davvero divertente e talentuoso è stato super divertente e gratificante“.

Anche Johnny, a sua volta sceneggiatore tv, ha elogiato il processo creativo insieme a suo padre: “So che mio padre è uno sceneggiatore di commedie. Sono cresciuto con lui, ovviamente so che è un tipo divertente. Ma in realtà sedersi e scrivere battute con lui è stato esilarante. E ci sono stati alcuni momenti in cui mi sono detto, ‘Papà, è disgustoso, non possiamo metterlo in televisione’, cosa che non mi aspettavo di dire perché di solito sono io quello eccessivo. Troppo spesso le storie d’amore gay sono una sottotrama, o vengono mostrate in una sorta di montaggio o come battuta finale. Con questo episodio, invecem, possiamo vedere un inizio, una parte centrale e la fine di una relazione gay. Siamo davvero entrati nel nocciolo di come le persone gay si frequentano, come si incontrano. È stato davvero speciale per me riuscire a mettere in evidenza personaggi completamente formati“.

Al New York Post Garber ha sottolineato l’importanza dell’episodio e delle trame LGBTQ+ nelle serie tv. “Penso che sia di fondamentale importanza che queste storie siano riconosciute” “Non ho interpretato molti personaggi gay, ma ogni volta che lo faccio, mi riportano alla mente certi sentimenti che avevo da giovane attore in cui non potevo essere gay.”

Storico assistente tuttofare di Mr. Burns, Waylon Smithers è sempre stato segretamente innamorato del perfido miliardario. In un episodio Waylon sogna di entrare nella camera da letto di Burns dalla finestra, volando, mentre in un altro Smithers immagina una torta da cui esce il signor Burns nudo. Nell’episodio Lisa contro Malibu Stacy, Smithers accende il proprio computer su cui appare subito un’immagine animata di Burns, che dice con voce sensuale: “Salve Smithers. Sei molto bravo nell’accendermi…”. Nel 2016, nell’episodio “The Burns Cage”, il coming out ufficiale al cospetto di Burns, che rifiuta il suo amore. All’epoca, in quella stessa puntata, Smithers frequenta Julio, per poi rendersi conto di non poter abbandonare l’amato Burns.