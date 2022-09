Il Borgo Delle Perse, la serata LGBTQ+ di Milano, riparte domenica 4 settembre

< 1 min. di lettura

Nato come evento speciale in occasione del Pride Month dall’incontro di Gay.it, MTV Italia, e Leccomilano -il locale di riferimento del quartiere rainbow di Porta Venezia a Milano- come omaggio alla storica serata Borgo del Tempo Perso, Il Borgo Delle Perse è divenuto immediatamente appuntamento di culto per la la scena LGBTQ+ Milanese.

Tra i tanti vip e personaggi che hanno passato una sera al Borgo, come ospiti o semplici avventori, si annoverano Elodie, Maurizia Paradiso, Muriel, Giacomo Urtis, Ella Bottom Rouge, Sarah Brown ma soprattutto la numerosissima e coloratissima comunità LGTBQ+ milanese.

Una formula inclusiva il segreto del successo: una bellissima location nel centro di Milano, il Grace Club di Via Messina 38, con giardino estivo e piste al coperto, ingresso libero con aperitivo e a seguire DJ set, e come detto tantissimi ospiti e collaborazioni con le crew queer più attive in città.

Per questo reopening gli artisti coinvolti è la crew del drag “queer” Lorenzo Pezzotti, con Manuela Doriani di M2O alla consolle, affiancata da Alessandro Passalacqua e Dankan DJs, le performer Sharon Lima, Cherry Darling, Angy, i go go Charles e Ous.

Appuntamento quindi a domenica 4 settembre: siete tuttə invitatə!

Il Borgo Delle Perse

Dove: Grace Club, Via Messina 38, Milano (Fermata Cenisio, Mm Lilla)

Quando: Domenica 4 settembre 2022 a partire dalle 18.30 – e per tutte le domeniche di Settembre

Ingresso libero con prima consumazione obbligatoria (15€) che include aperitivo a buffet

Prenotazioni: tavoli prenotabili gratis su Whatsapp 02.40030915 senza costi aggiuntivi.

