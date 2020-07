Il Lago dei Cigni nella Vasca da Bagno, il corto BBC ai tempi del lockdown è fantastico e virale – VIDEO

27 ballerini di rinomate compagnie di danza classica di tutto il mondo hanno interpretato il Lagi dei Cigni direttamente dalle loro vasche da bagno.

Girato in pieno lockdown e commissionato da BBC Arts, il video è presto diventato virale. Swan Lake Bath Ballet, questo il titolo del corto, ha abbracciato ballerini dalla Nuova Zelanda al Sudafrica, dall’America a Hong Kong, dall’Australia al Regno Unito. Corey Baker, fidanzato di Jonathan Groff, ha diretto i colleghi direttamente dal proprio bagno, in Inghilterra.

Sono enormemente in debito con le compagnie e i 27 fantastici ballerini, che sono diventati operatori di macchina da presa, registi, nonché costumisti e scenografi, per non parlare della complessa coreografia, e il tutto dalle loro vasche da bagno.