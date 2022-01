Chi ha paura delle mascherine FFP2 rosa? La polizia italiana

2 minuti di lettura

La tossica mascolinità ‘picconata’ da un semplice colore, come se fossimo ancora negli anni ’50 del ‘900. Il Sindacato autonomo della Polizia si è infatti ufficialmente lamentato delle mascherine FFP2 ricevute dagli agenti di Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa e Venezia. Il motivo? Quelle mascherine necessarie per contrastare il Covid-19 sono di colore rosa, e per questo ritenute ‘indecorose’. Il SAP ha così preso carta e penna e ha scritto al capo della polizia Lamberto Giannini.

“Noi le mascherine rosa non le indossiamo. Non fanno onore alla divisa“, si legge nella missiva. “Sulla base del giuramento fatto, è necessario che l’uniforme venga portata con decoro e rispetto per l’Istituzione a cui si appartiene. Soprattutto in un momento storico, in cui la narrativa ci racconta di una crescente avversione nei confronti delle Forze dell’Ordine, diventa necessario adottare sobrietà e rispetto per le divise indossate. Cose che devono far parte dell’ambito di chi è chiamato a far rispettare le regole. Diventa pertanto sconsigliato l’uso di accessori non idonei e che non rappresentano l’Amministrazione. Riteniamo per tanto che gli indumenti e gli accessori utilizzati debbano essere consoni e coerenti con la divisa, così come è sconsigliato utilizzare mascherine vistose o con ornamenti eccessivi e che non portino simboli di richiamo all’Istituzione“.

Il rosa, in sostanza, sarebbe irrispettoso nei confronti della polizia, perché darebbe “una parvenza di minore autorevolezza“. Per questo motivo il SAP ha chiesto “un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme della Polizia di Stato evitando dispositivi di altri colori o con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente inopportuni soprattutto se acquistati e forniti dall’Amministrazione“.

Ma siamo proprio sicuri che sia un semplice ‘colore’ a privare di autorevolezza la divisa di un poliziotto, e non determinati comportamenti di chi inopportunamente la indossa?

