Il lessico della felicità: le 33 parole che ci aiutano a volerci bene

Pubblicai “Quasi quasi mi licenzio” dieci anni fa, in piena crisi (Lehmann Brothers, n.d.r.), e fu una riflessione utile. 2020 e felicità? E’ stato un anno molto duro, doloroso, ma al tempo stesso è stato un anno che ci ha fatto molto riflettere, in particolare sul tema della felicità e del benessere psicologico, che oggi è centrale per noi e anche per le aziende.

Quest’anno abbiamo dovuto ridefinire le nostre priorità, e secondo me anche il nostro concetto di felicità.

Se vogliamo vedere un lato positivo in un “annus horribilis” come questo, ci siamo a mio parere riavvicinati a quello che ci appartiene davvero attraversando a nuoto il fiume in piena: noi stessi,

la nostra parte più vera, buttando nel fiume le zavorre, le sovrastrutture inutili. Un esercizio utile, ogni tanto, trovo.

Il lessico della felicità: quanto le parole che usiamo determinano quanto siamo felici?

A me piace molto una frase di Kurt Vonnegut con cui si apre il nostro libro: “Quando siete felici fateci caso”. Partendo proprio da questo punto di vista, in “Lessico della felicità” parliamo di trentatré parole chiave, alcune positive come amore, apprezzamento, motivazione, desiderio, altre apparentemente negative, come crisi, fallimento, insoddisfazione, tradimento: non dimentichiamoci che nel mix che ci rende felici o infelici, in momenti diversi, le parole, belle o brutte, ci toccano tutte, in quanto esseri umani. Il mio punto di vista è che è inutile censurare il linguaggio, o usare un ottimismo posticcio, molto fragile a mio avviso, come quello proposto da certi guru. Analizzando tutte queste parole, belle e brutte, vogliamo invece riflettere, coi lettori, su come affrontare “lo stravagante disturbo che è la vita prima che ne facciate una malattia”; chiamare le cose col loro nome, tipo “siamo in crisi come coppia”, “sento molto la fatica in questo periodo”, “sono insoddisfatto” è già un ottimo punto di partenza per essere (più) felici: far finta di niente è la cosa peggiore, sempre.