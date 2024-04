Immanuel Casto, dopo 30 sold out arriva il tour estivo XXL del monologo meta-comico “Non erano Battute”

2 min. di lettura

30 sold out non sonno bastati, tra teatri e club italiani, e allora Immanuel Casto ha deciso di rilanciare in grande stile con un tour estivo di Non erano Battute, il monologo meta-comico che sviluppa i temi del mondo della comunicazione spesso affrontati dall’artista sui suoi canali social.

Una sorta di versione XXL “di bosco e di riviera” che lo vedrà ripartire il 12 giugno da Milano, al teatro Elfo Puccini, per poi farsi vedere all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, al Parco Villa Filippina di Palermo, al Bonsai Garden di Lazzaretto e a Villa Ada, a Roma. Altre tappe potranno aggiungersi a quelle fino ad ora svelate.

«“Non era una battuta” è una frase che mi ritrovo a dover pronunciare spesso», ha spiegato Casto. «In particolare, ogni qual volta dico qualcosa che risulta involontariamente comico, magari per la formulazione lapidaria o l’uso letterale del linguaggio che faccio. È vero che, con il tempo, ho iniziato ad utilizzare intenzionalmente l’umorismo (soprattutto quello più nero), rendendolo parte del mio lavoro, ma sono ancora molto frequenti le occasioni in cui ripeto quella frase. Ecco perché, uscendo per la prima volta dalla dimensione musicale che mi è propria, ho scritto uno spettacolo meta-comico, dedicato ai grandi “segreti” della comunicazione che ho decifrato in decenni di osservazione, per poi scoprire che per gli altri erano… ovvietà! A proposito di scoperte: per me è stata una bellissima sorpresa capire che al mio pubblico interessa anche sentirmi mentre sviluppo ragionamenti, mentre io pensavo che la mia tendenza a razionalizzare lo avrebbe allontanato dalle mie performance (e da me). Anche da ciò è nata la voglia di fare questa scommessa, che per certi versi enfatizza aspetti di me che pensavo invece di dover reprimere.»

Manuel Cuni, meglio noto come Immanuel Casto o Casto Divo, è un cantautore nonché game designer, con all’attivo 4 album in studio, 15 giochi da tavolo, una biografia per Tsunami Edizioni scritta da Max Ribaric e 6 tour nazionali alle spalle. Oggi 40enne e dal 2019 presidente dell’associazione Mensa Italia, Casto ha pubblicato il suo ultimo disco nel 2022, Malcostume. Per noi di Gay.it, invece, segue da anni la sua irresistibile Posta.

