Immanuel Casto è tornato, ecco Insegnami la vita ft. Romina Falconi – VIDEO

“Preoccupato dai tempi che cambiano perché signora mia, se smettiamo di umiliare i giovani chissà dove andremo a finire? Chiamaci per ricevere sostegno orale”.

Inizia così, con la schermata di un numero 144, il nuovo video ufficiale di Immanuel Casto, tornato al fianco di Romina Falconi con Insegnami la Vita, nuovo estratto dal suo ultimo disco Malcostume, uscito lo scorso anno. “Per chi ci vuole insegnare a vivere, puntando il dito. Eccoli accontentati: siamo schiavi. Piegati, inginocchiati e figli di troll“, scrive sui social il Casto Divo, cantore delle ipocrisie moraliste dei nostri giorni, cantando ai ‘boomer’ di insergargni la vita mentre Romina Falconi chiede loro di “gestirmi la figa”.

Inevitabile e colta la citazione finale, che guarda a Pier Paolo Pasolini: “Io penso che scandalizzare sia un diritto, essere scandalizzati un piacere. E chi rifiuta di essere scandalizzato è un moralista“.

Amen.

Insegnami la vita di Immanuel Casto e Romina Falconi

Ti prego, insegnami a vestire per esser ben accolto

Ma che schifo che ti fanno questi maschi con lo smalto

Insegnami il dovere, a metter su famiglia

Mentre guardi il culo delle amiche di tua figlia

Ti prego, insegnami il lavoro, ad esser produttivo

Mentre sei coperto dal tuo retributivo

Tu che conosci tutto, pure ciò che vuole Dio

Prenditi il mio spazio e parla al posto mio

Okay, boomer

Insegnami la vita, insulta pure

Che più tu t’incazzi e più hai potere

Mettimi al mio posto, per favore

Tu che hai capito tutto, fammi male (fammi male, fammi male)

Ti prego, insegnami a cantare e che cosa è l’arte vera

Tutto quel che faccio per te è solo pattumiera

Raccontami i tuoi anni da rivoluzionario

A predicare bene e poi fare il contrario

Insegnami a subire la tua paranoia

E se ti interrompo, dammi pure della troia

E non dipende dall’età

Ma dalla tua mentalità

Con il tuo giudizio apri il mio a metà

Okay, boomer

Insegnami la vita, insulta pure

Agita la verga del potere

Mettimi al mio posto, per favore

Tu che hai capito tutto, fammi male

Insegnami la vita

Insegnami la vita

Gestiscimi la figa

Male

Insegnami la vita

Insegnami la vita

Gestiscimi la figa

