Insegnante chiede agli studenti di “giurare fedeltà” alla bandiera del Pride – il video

Un’insegnante della California è finita nel tritacarne delle polemiche social per aver pubblicato un video su TikTok in cui chiede ai propri studenti di giurare fedeltà ad una bandiera del Progress Pride, piuttosto che alla bandiera americana, da lei rimossa. Kristin Pitzen, il cui profilo LinkedIn è successivamente scomparso, insegna inglese agli studenti di terza media alla Back Bay High School di Costa Mesa, Orange County. Anche il profilo TikTok, dopo la pubblicazione del video, è stato cancellato.

“Dico sempre alla mia classe di alzarsi in piedi, se ne hanno voglia, e di non alzarsi se non ne hanno voglia. Recita pure quelle parole se vuoi farlo, ma non farlo se non vuoi“, dice Pitzen nel video, riferendosi ai classici giuramenti di fedeltà alla bandiera a stelle e strisce. “Così la mia classe ha deciso di alzarsi ma di non dire quelle parole. Assolutamente bene. Tranne il fatto che la mia classe non ha una bandiera. C’era una volta. Ma l’ho tolta durante il COVID perché mi metteva a disagio. E l’ho messo via, ma non so dove e non l’ho ancora trovata”.

Ma quando gli studenti le hanno fatto notare che era “un po’ strano” stare in piedi per pronunciare un giuramento senza una bandiera nella classe, Pitzen ha trovato una degna sostituta. “Abbiamo questa bandiera in classe a cui potete giurare fedeltà“. Ed è qui che nel video si vede la bandiera del Progress Pride. Pitzen aveva precedentemente pubblicato un video su TikTok che mostrava la collezione di bandiere del Pride nella sua classe, dicendo “Giuro fedeltà alle persone queer“.

Il contraccolpo repubblicano è stato rapido e feroce, con un fiume di polemiche che hanno travolto l’insegnante. Il distretto scolastico di Newport-Mesa ha pubblicato una dichiarazione sulla propria pagina Facebook in cui ha affermato di essere a conoscenza dell’incidente, sottolineando come “mostrare rispetto per la bandiera della nostra nazione è un valore importante che il nostro distretto infonde nei nostri studenti ed è un’aspettativa dei nostri dipendenti. Prendiamo sul serio la questione e stiamo indagando, affrontandola”.

Tuttavia, non tutti i commenti nei confronti di Kristin Pitzen sono stati negativi. “Un Paese libero non obbliga i suoi cittadini a giurare fedeltà“, ha commentato un ragazzo.