International Drag Day: la giornata per celebrare le drag queen e la loro arte

Swann fu arrestato, picchiato e torturato in prigione per le rivolte della comunità LGBT di quel tempo che capitanava e per le sue originali feste.

Nella notte del 14 gennaio 1887, il Washington Post riportava che 6 uomini “colorati, vestiti con eleganti abiti femminili“, erano stati arrestati in quanto “persone sospette”. “Quasi tutti indossavano abiti di seta a collo basso e maniche corte, [..] oltre a corsetti, lunghe calze e pantofole e tutto ciò che serve per completare l’abito di una donna“.

In un altro articolo del Washington Post del 13 aprile 1888, si raccontava che 13 uomini neri travestiti da donne erano stati sorpresi a cena insieme, e arrestati.

I nomi degli uomini identificati finivano sui giornali, e se da una parte era un rischio poiché divennero oggetto di odio e violenze, dall’altra questa “pubblicità” fornì al gruppo la possibilità di farsi conoscere, e ingrandirsi. Poco importavano le periodiche incursioni della polizia. Swann e i suoi amici diventarono interessanti anche per psicologici e psichiatri, che volevano studiarli per la loro passione (al tempo, era considerata una stranezza da curare).

La sua vita da attivista non fu lunga, ma la Regina non deve essere ricordata solo per la sua passione, ma anche per come ha portato avanti le proprie battaglie, preparando (in un certo senso) il terreno per quello che è poi avvenuto dagli anni ’60 del ‘900.

Un po’ di storia

“Drag” è un termine usato per descrivere attori vestiti con abiti da donna, all’incirca dal 1870 in poi. Il termine drag queen invece deriva da uno slang inglese chiamato Polari.