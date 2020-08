Interrogazione italiana sugli arresti degli attivisti LGBT in Polonia: “In Europa non c’è spazio per l’omofobia”

Brando Benifei, Capodelegazione del PD al Parlamento europeo, e Fabio Massimo Castaldo, VicePresidente del Parlamento europeo in quota Movimento 5 Stelle, hanno ufficialmente depositato una interrogazione al presidente UE Ursula von der Leyen “per sanzionare la Polonia e proteggere gli attivisti LGBTQI arrestati a Varsavia. In Europa non c’è spazio per l’omofobia“. Tutto questo a pochi giorni dalla lettera aperta sottoscritta da quasi 30 associazioni italiane che invitavano il governo nostrano ad un intervento, affinché chiedesse la liberazione dell’attivista LGBT Margot Szustowicz

“Accogliamo con sollievo la notizia dell’interrogazione degli europarlamentari italiani Benifei (S&D) e Castaldo (NI) sugli arresti arbitrari di alcuni attivisti e attiviste lgbti in Polonia“, ha dichiarato Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. “Ora però attendiamo una risposta chiara e netta, che espliciti una condanna fattiva ai provvedimenti smaccatamente omofobi del governo polacco. Perché l’omotransfobia in Polonia è diventata ormai programma di governo con la rielezione del presidente Duda e si manifesta sempre più spesso attraverso la violazione dei più elementari principi di uno Stato di diritto. L’Europa deve stare dalla parte delle persone ingiustamente arrestate in Polonia e deve fare la sua parte per tutelare i diritti fondamentali di tutti i cittadini e le cittadine europei. Servono quindi provvedimenti urgenti e servono sanzioni esemplari: bene hanno fatto i due europarlamentari a chiederle esplicitamente. Se così non fosse, saremmo di fronte a un paradosso inaccettabile nell’identità stessa dell’Unione europea. Un fatto grave, che gonfierebbe le vele degli antieuropeisti, l’ultima cosa di cui l’Europa ha bisogno oggi“.