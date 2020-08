Polonia, appello al Governo italiano affinché chieda la liberazione dell’attivista LGBT Margot Szustowicz

Venerdì 7 agosto Margot Szustowicz, un’attivista non-binaria che usa pronomi femminili, è stata arrestata per aver decorato alcuni monumenti con bandiere arcobaleno, per aver danneggiato un furgone dell’organizzazione Pro Prawo do Życia che diffondeva messaggi omofobi e per una colluttazione con l’autista del medesimo furgone. Furgoni che vanno in giro per le città polacche diffondendo discorsi d’odio e disinformazione ai danni delle persone LGBTI, al grido “Questi vogliono i tuoi bambini. Fermali!” o “Atti di pedofilia accadono 20 volte più spesso fra gli omosessuali”.

Nel corso di una manifestazione di solidarietà con Margot, il 7 agosto scorso, la polizia è intervenuta arrestando 48 persone, ostacolando il loro accesso all’assistenza medica (necessaria per via delle brutali modalità dell’arresto) e legale. Tutti i detenuti sono stati rilasciati. Ma non Margot Szustowicz, costretta a scontare due mesi di carcerazione preventiva in una prigione maschile, punizione a dir poco inappropriata per i reati di cui è accusata che appare arbitraria e potenzialmente motivata da pregiudizi.

Sui social ha preso firma una mobilitazione con l’hastag #FreeMargot, ma ora 27 associazioni nostrane hanno scritto una lettera aperta al governo italiano per chiedere che interceda per la liberazione immediata della Szustowicz. Le associazioni firmatarie hanno chiesto al nostro esecutivo di inviare un segnale forte al governo polacco, in modo che il nostro Paese condanni ufficialmente le detenzioni arbitrarie e la brutalità della polizia, sollecitando le autorità polacche a rispettare i diritti umani delle persone LGBTI.