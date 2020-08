Coppia gay polacca con la bandiera rainbow all’Angelus in Vaticano

Jakub e David sono una coppia di attivisti polacchi che domenica hanno illuminato di arcobaleno piazza San Pietro. I due fidanzati hanno infatti partecipato all’Angelus in Vaticano, davanti Papa Francesco, con tanto di bandiera rainbow ben esposta. Sulla bandiera una parola quanto mai esplicita, ovvero AIUTO, vista l’omofobia di Stato che è esplosa in Polonia a causa del presidente Duda.

“I vescovi polacchi ci hanno chiamato pedofili, dicono che siamo malati e che persino il Covid-19 sarebbe una punizione divina per i peccati della comunità LGBT. Le nostre autorità locali ispirate dalla chiesa cattolica romana hanno dato vita in Polonia a delle zone FREE LGBT. Crediamo che tutte queste azioni non vadano d’accordo con l’insegnamento di Papa Francesco. Siamo venuti a Roma con questa bandiera per incoraggiarlo ad intervenire“, hanno detto Jakub e David ai media polacchi.

Jakub e David sono celebri in patria, e non solo. Mesi fa hanno regalato mascherine arcobaleno ai cittadini polacchi di Danzica, Gdynia e Sopot per dire basta all’omotransfobia e al Covid-19. Nel 2018 finsero una proposta di nozze gay in strada per carpire le reazioni dei passanti. Nel 2017, invece, spopolarono con un inno gay di Natale.