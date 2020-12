Invernizzi, il leghista sfotte la comunità T alla Camera, la dura replica di Zan: “Che pena e che miseria” – video

Così il leghista Cristian Invernizzi si è ieri presentato alla Camera dei Deputati, tra gli applausi di quell’opposizione che da mesi diffonde fake news nei confronti della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Dura la replica social di Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge.

Sono i vostri sfottò che ci confermano che siamo sulla strada giusta. Sono le vostre risatine che ci convincono a lottare con ancora più determinazione. Sono le vostre banalizzazioni che ci dicono quanto sia importante questa battaglia. E sarebbero parole talmente dozzinali e sciocche da non essere nemmeno ascoltate, se non fossero state pronunciate in Parlamento, che è casa della rappresentanza anche di tutte quelle persone che l’odio, le violenze e le discriminazioni le subiscono per davvero. Tante da non poterle nemmeno contare. Che pena e che miseria in soli venti secondi. Ma la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo sarà approvata presto, per rendere questo Paese migliore. Anche per voi.