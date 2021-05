Invisible Life, la trilogia cult di romanzi LGBT diventa serie tv HBO

< 1 minuto di lettura

Invisible Life di E. Lynn Harris è una delle saghe editoriali più famose d’America su cosa significhi essere black e omosessuali, e ora diventerà serie tv grazie ad HBO. Invisible Life è il primo libro di una trilogia, poi proseguita con Just as I Am e This Too Shall Pass. Tutti e tre i libri verranno ora portati sul piccolo schermo da HBO.

Al centro della trama un giovane e talentuoso uomo gay afroamericano nel pieno degli anni ’90. Il primo libro della serie è stato nominato dal Los Angeles Times come uno dei 20 classici gay nella storia della letteratura americana, esplorando i temi del razzismo, dell’HIV e dell’AIDS, della bisessualità, della repressione del proprio orientamento sessuale. E. Lynn Harris, autore dei romanzi, è deceduto nel 2009, con i diritti dei suoi lavori acquistati dalla Proteus E2 Productions di Proteus Spann. L’accordo, benedetto dall’autore, includeva un totale di 16 libri pubblicati da Harris tra il 1991 e il 2010.

“È stata la passione della mia vita adulta portare la magistrale narrazione di E. Lynn a un pubblico più ampio”, ha detto Spann a Deadline. “Per molti uomini, i suoi libri erano un rifugio sicuro; un luogo in cui potevano vedersi molto prima che la televisione e il cinema tentassero di ritrarre accuratamente l’argomento. Tuttavia, sono le donne a costituire la maggioranza dei fan di Harris. Per molte donne, i suoi libri sono diventati il ​​primo riferimento a cui poter accedere in privato, iniziando ad esplorare la possibilità che i loro fratelli, amici, amanti e persino mariti potessero essere gay, bisessuali, conducendo anche una doppia vita”.

Ad adattare i romanzi sarà Harrison David Rivers, anche produttore esecutivo.