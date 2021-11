Isabel Torres, l’attrice di Veneno dice addio ai fan: “Il cancro è peggiorato, mi danno due mesi di vita”

2 minuti di lettura

In Italia non è purtroppo ancora mai arrivata, ma Veneno è una serie tv spagnola sbarcata su HBO Max negli USA e apprezzata in tutto il mondo, sulla vita della cantante transgender e personaggio televisivo Cristina Ortiz, meglio nota come “La Veneno”, una delle più importanti icone LGTBQ+ di Spagna. Tra le protagoniste della serie anche Isabel Torres, 52enne attrice transgender che ha prestato il proprio volto a Veneno (trovata morta in casa nel 2016) nella sua fase più adulta. Da 3 anni in lotta contro un cancro ai polmoni, Isabel ha commosso i fan Instagram dopo aver annunciato il suo addio ai social. Il cancro è pericolosamente peggiorato.

“Mi danno due mesi di vita”, ha rivelato l’attrice nel suo “ultimo” video Instagram. “Vediamo se li supero, e in cosa contrario cosa dovrei fare? La vita è fatta così“.

Isabel ha poi voluto ringraziare tutti i suoi fan, la vera Cristina “Veneno” Ortiz e tutti coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione delloa serie tv. “Sono molto grata per il successo di Veneno”, ha detto. “Ma è anche molto difficile dover sopportare quello che mi sta succedendo”. In tanti, tra semplice fan e personaggi famosi, hanno voluto esprimerle vicinanza e sostegno.

“Sei una combattente e un esempio di coraggio. Ti amiamo Isabel, siamo con te“, ha scritto il cantante Ricky Merino. “Sei una guerriera e fino all’ultimo minuto avrai sempre il tuo sorriso! Ti amo”, ha scritto Amor Romeira.

La miniserie Veneno (qui la sua storia) ha catturato la vita quotidiana delle donne trans spagnole, e in particolare delle prostitute, rimarcando come le donne trans non siano unidimensionali, come meritino di essere amate, ricordate, raccontate, rappresentate. Attrici come Isabel Torres hanno aperto le porte ad un’intera comunità, dando visibilità ad attori e attrici fino a pochi anni fa semplicemente cancellat*.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabel Torres (@isabeltorresofficial)