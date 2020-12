It’s a Sin, primo trailer dalla nuova serie del creatore di Queer as Folk

Autentica istituzione della tv britannica, Russell T Davis, padre del Queer as Folk originale ma anche di Cucumber, Banana, A Very English Scandal e Years and Years, prepara il ritorno in tv nel 2021 su Channel 4 con l’attesissima It’s a Sin, serie drama in 5 puntate con protagonisti un gruppo di amici nella Londra anni ’80 falcidiata dall’AIDS.

Protagonista assoluto, come ben visibile dal primo full trailer appena diffuso, Olly Alexander, cantante degli Years & Years qui per la prima volta in abiti attoriali non secondari. Olly interpreta il diciottenne Ritchie Tozer, che lascia la casa di famiglia sull’isola di Wight per trasferirsi a Londra, in cerca di fama e successo. Siamo nel 1981. Qui Ritchie incontra e fa amicizia con Roscoe Babatunde (interpretato dall’esordiente Omari Douglas), Colin Morris-Jones (Callum Scott Howells), Jill Baxter (Lydia West) e Ash (Nathaniel Curtis). Se all’inizio sembra tutto incredibilmente nuovo, elettrizzante e affascinante, tutto cambia quando il virus dell’HIV si fa strada in città, travolgendo anche le loro vite. Ma anche dinanzi all’AIDS che segna un decenno, questi giovani sono determinati a vivere e ad amare più ferocemente che mai.

Neil Patrick Harris, Keeley Hawes, Stephen Fry, Tracy Ann Oberman e Shaun Dooler completano il cast della serie, che negli USA andrà in onda su HBO Max. Tutto tace sulla release italiana, con il primo trailer accompagnato dalle note dei Pet Show Boys e Duran Duran.