Jahmal Howlett-Mundle, il calciatore fa coming out con i compagni di squadra: “Sono bisessuale” – video

2 minuti di lettura

Difensore dello Sheppey United FC, Jahmal Howlett-Mundle è un calciatore semi-professionista del Kent che si è detto “sopraffatto” dal supporto ricevuto dopo aver dichiarato la propria bisessualità ai compagni di squadra.

Martedì scorso Jahmal ha fatto coming out in campo, tra un allenamento e l’altro, con un commovente video presto diventato virale sui social che ha perfettamente incorniciato il momento in cui il calciatore si è dichiarato. A condividere il video il profilo Twitter ufficiale del club di Jahmal.

Sono sicuramente una persona a cui piace tenersi le cose per sè, ma così facendo non posso essere me stesso, non sarei onesto con me stesso e con tutti gli altri. Penso che la maggior parte delle persone probabilmente lo sappia già, ma io sono bisessuale e so che nel calcio c’è una sorta di stigma. Vi amo tutti ragazzi, lo sapete? Dico davvero.

L’annuncio è stato accolto con un caloroso applauso da parte dei compagni di squadra di Jahmal. Anche le reazioni dei fan del club sono state positive, con una ragazzo che ha scritto: “Lo ammiro così tanto per questo, perché non importa chi ama, è un bravo ragazzo”.

Sul sito web dello Sheppey United, Jahmal si è augurato che il suo coming out possa dare “agli altri la fiducia per seguirne l’esempio“. Per poi aggiungere.

Il calcio ha ancora margini di miglioramento sul coming out dei calciatori, ma con giocatori del calibro di Thomas Hitzlsperger e Thomas Beattie, che lo hanno fatto, sta lentamente iniziando a evolversi. Abbiamo visto altri sportivi come Gareth Thomas (Rugby) e Tom Daley (Tuffi) fare coming out anni fa, sono stati ottimi modelli per persone come me.

Jahmal dice che ora sarà “una versione migliore” di sé stesso e che è altrettanto “affamato come qualsiasi altro giocatore, desideroso di entrare in un campo da calcio“. Ha infine confessato che avrebbe voluto avere qualcuno come lui a cui guardare, quando era più giovane, e ha ringraziato il club e lo staff per averlo supportato.

Lo Sheppey United fa parte della Southern Counties East Football League, nella nona-10a divisione del calcio inglese. L’allenatore del club, Marcel Nimani, ha definito Jamal “un grande calciatore, un leader per noi in campo e un ispiratore fuori dal campo. Nel 21° secolo, l’orientamento sessuale di una persona è un’esistenza normale nella nostra società, ma sfortunatamente nel calcio non è proprio così. Gli atti di coraggio come quelli di Jahmal svolgono un ruolo importante nella normalizzazione dei membri della comunità LGBTQIA+ all’interno del calcio. Credo che questi atti facciano molto per sostenere tanti sportivi in ​​difficoltà. Ringrazio Jahmal per la fiducia che ha riposto nel nostro club e noi come club sosteniamo pienamente Jahmal in quello che è stato un momento emozionante per lui”.

Justin Fashanu è stato il primo calciatore professionista al mondo a fare coming out, nel 1990. Vittima di omofobia da parte di familiari e tifosi, si è suicidato nel 1998. Ad oggi, in tutte le serie A d’Europa, con migliaia di calciatori professionisti, non esiste un giocatore omosessuale dichiarato.