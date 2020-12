Jannik Schumann, l’attore di Monster Hunter fa coming out

28enne attore tedesco visto in serie tv come Cyber Girls e in film come La scelta di Barbara, Vicino all’orizzonte e a da poco nelle sale d’America grazie a Monster Hunter di Paul W. S. Anderson, il bellissimo Jannik Schumann ha fatto coming out sui social.

È bastata una semplice foto, con un abbraccio e un bacio al fidanzato Felix Kruck, per ritrovarsi sommerso dai like e dai commenti.

Jannik ha commentato quell’immagine con un cuore, per poi tornare sull’argomento tramite Instagram Stories, confessando di non riuscire “ad esprimere a parole i miei sentimenti“. “Sono sopraffatto da tutti questi messaggi, i commenti e l’amore che ci avete dato!“, ha scritto Schumann. “Grazie! Il 2021 sarà un buon anno. Lo sento“.

In Monster Hunter di Paul W. S. Anderson il 28enne Jannik affianca Milla Jovovich, storico volto di Resident Evil. Covid-19 permettendo, la pellicola arriverà nelle sale d’Italia il prossimo 28 aprile.

Proprio ieri abbiamo ripercorso i 50 coming out vip del 2020. Quello di Jannik è il 51esimo.