Jared Polis e Marlon Reis sposi, primo storico matrimonio gay per un governatore USA in carica

46enne governatore del Colorado dal 2019, il democratico Jared Polis ha fatto la storia sposando lo storico compagno Marlon Reis. Quello tra Jared e Marlon è stato infatti il primo matrimonio tra persone dello stesso sesso di un governatore degli Stati Uniti in carica.

“La più grande lezione che abbiamo imparato negli ultimi 18 mesi è che la vita come la conosciamo può cambiare in un istante“, ha scritto Polis sul suo account Twitter, condividendo una foto delle nozze. “Siamo grati per l’opportunità di celebrare la nostra vita insieme come coppia sposata. Dopo 18 anni insieme, non potremmo essere più felici di essere finalmente sposati“.

Polis e Reis si erano fidanzati a fine 2020. Ries ne aveva dato notizia al Colorado Sun il 3 marzo 2021. La proposta di nozze era arrivata in un momento delicato, lo scorso dicembre: il 40enne Marlon si stava recando in ospedale perché positivo al Covid-19. “Stavo preparando le mie cose. Mia figlia piangeva in un angolo, non voleva che me ne andassi”. “Mio figlio mi faceva molte domande: ‘Quando torni? Sanno esattamente cosa c’è che non va?’ Fu un momento molto teso“. A quel punto il governatore Polis è entrato nella stanza, esortando Reis a sbrigarsi. Poi si è improvvisamente ginocchiato, chiedendogli la mano. “Era il momento assolutamente perfetto“, ha ricordato Reis. “È stato il momento perfetto in assoluto. Gli ho risposto: “Prima non riuscivo a respirare. Adesso non respiro proprio”. Ha fatto scattare una molla. Quando sono arrivato in ospedale non avevo più paura. Mi sono detto: “Sono innamorato, ho una grande famiglia da cui tornerò a casa, dopo questo”.

Polis e Reis hanno due figli, che hanno reagito in modo diverso alla notizia del fidanzamento. La bimba di 6 anni aveva iniziato a piangere, mentre il bimbo di 9 anni si era lamentato delle fedi nuziali. Passato quasi un anno hanno festeggiato i due papà, freschi sposi.

The greatest lesson we have learned over the past 18 months is that life as we know it can change in an instant. We are thankful for the opportunity to celebrate our life together as a married couple.

After 18 years together, we couldn’t be happier to be married at last. pic.twitter.com/psBhfEoEny

— Governor Jared Polis (@GovofCO) September 15, 2021