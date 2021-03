Jared Polis, il governatore USA sposa l’amato Marlon Reis

< 1 minuto di lettura

Governatore democratico del Colorado a partire dal 2019, il 45enne Jared Polis si è fidanzato ufficialmente con l’amato Marlon Reis, al suo fianco da ben 17 anni.

A darne notizia proprio il 39enne Ries, via Colorado Sun. Polis si è proposto a Marlon in un momento molto complicato, lo scorso dicembre, perché Reis si stava recando in ospedale causa Covid-19.

Stavo preparando le mie cose. Mia figlia piangeva in un angolo, non voleva che me ne andassi. Mio figlio mi faceva molte domande tecniche: “Quando torni? Sanno esattamente cosa c’è che non va?”. Era un momento molto teso.

A quel punto il governatore è entrato nella stanza, esortando Reis a sbrigarsi, per poi inginocchiarsi e chiedergli la mano.

È stato il momento perfetto in assoluto. Gli ho risposto: “Prima non riuscivo a respirare. Adesso non respiro proprio”. Ha fatto scattare una molla. Quando sono arrivato in ospedale non avevo più paura. Mi sono detto: “Sono innamorato, ho una grande famiglia da cui tornerò a casa, dopo questo”.

Polis e Reis hanno due figli, che hanno reagito in modo diverso alla notiiza del fidanzamento. La bimba di 6 anni ha iniziato a piangere, mentre il bimbo di 9 anni si è lamentato delle fedi nuziali. Non gli piacevano. Polis e Reis ora devono ancora fissare una data per il matrimonio, causa pandemia ancora in corso.