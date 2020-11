John Barrowman, uno degli attori LGBT più amati d’Inghilterra torna in Doctor Who per Natale

John Barrowman tornerà in Doctor Who per uno speciale di Natale, quest’anno.

L’attore inglese, apertamente omosessuale e molto attivo per la comunità LGBT, è conosciuto per aver interpretato il Capitano Jack Harkness, personaggio ricorrente in Doctor Who e successivamente anche per la serie tv Torchwood, uno spin-off nato nel 2006 legato alla serie del Dottore, visto il successo che aveva ottenuto. La serie è stata prodotta e trasmessa fino al 2011, anno di conclusione.

Riapparso a gennaio 2020 nella puntata “Fugitive of the Judoon“, la BBC ha confermato che sarà presente anche nello speciale natalizio di Doctor Who, “La rivoluzione dei Dalek“. Il Capito Jack, in questa missione, aiuterà il Dottore a sconfiggere i Dalek, pronti a combattere ancora una volta.

Il primo (in Doctor Who) e più amato personaggio LGBT

John Barrowman è stato il primo personaggio omosessuale ad apparire nella serie, nel 2005. In un’intervista, l’attore aveva spiegato che nella serie il Capitano Jack:

è bisessuale, ma nel regno dello spettacolo, lo chiamiamo omnisessuale, perché i personaggi fanno anche sesso con alieni che assumono forma umana.

Il personaggio LGBT, che vive la sua vita essendo sé stesso senza nascondere il propri orientamento sessuale e i suoi sentimenti, è piaciuto tantissimo alla comunità, e in poco tempo è diventato uno dei personaggi più amati.

John Barrowman: “È come tornare a casa”

Barrowman non se l’è fatto ripetere due volte, quando si è presentata l’occasione di rivestire ancora i panni del Capitano:

Indossare il cappotto di Jack e rimettere piede sul set di Doctor Who è stato come tornare a casa. È sempre emozionante interpretare il Capitano Jack. È un personaggio molto vicino al mio cuore che ha cambiato la mia vita, e sapere che i fan lo adorano quanto me rende il suo ritorno ancora più dolce.

Gli appassionati della serie Doctor Who sanno bene che le puntate natalizie sono quelle generalmente più succose e ricche di contenuti, e questa non sarà da meno. Lo ha confermato il produttore esecutivo Chris Chibnall:

Uno speciale festivo di Doctor Who significa prelibatezze in abbondanza, e non c’è regalo più grande del ritorno di John Barrowman, per un episodio epico ed emozionante. Se qualcuno può spazzare via la schifezza del 2020, è il capitano Jack. Dalek, attenti!

E Matt Strevens, produttore esecutivo dei BBC Studios: