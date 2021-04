Joe Exotic, John Cameron Mitchell sarà Tiger King nella serie Universal

2 minuti di lettura

La notizia è decisamente clamorosa e inattesa. John Cameron Mitchell, celebre grazie soprattutto all’iconico Hedwig – La diva con qualcosa in più e Shortbus – Dove tutto è permesso, sarà Tiger King in una delle due serie tv attualmente in produzione sull’ormai celeberrino Joe Exotic.

Se con Nicolas Cage sarà il protagonista del progetto Amazon, Mitchell sarà King nella serie Universal, con Kate McKinnon nei panni dell’acerrima nemica Carol Baskin. “Sono entusiasta di poter interpretare questo antieroe popolare moderno”, ha detto Mitchell a Deadline. “Io e Joe abbiamo la stessa età e come lui sono cresciuto come omosessuale in Texas, Oklahoma e Kansas, quindi mi sento come se conoscessi un po’ di questo ragazzo e del suo disperato tentativo di conquistare un mondo inospitale.”

“È chiaro che un personaggio esagerato come Joe aveva bisogno di qualcuno di molto speciale“, ha dichiarato Steven O’Neill, EVP, Casting & Talent Development, UCP. “Siamo così entusiasti di avere John Cameron Mitchell, amata icona della comunità LGBTQ, nell’interpretare questo ruolo avvincente“.

Mitchell, il cui ultimo film da regista è La ragazza del punk innamorato, del 2017, ha recitato negli ultimi anni anche in The Good Fight e Good Girl. Hedwig – La diva con qualcosa in più, uscito esattamente 20 anni fa, lo vedeva sceneggiatore, regista, protagonista e autore del musical teatrale originale.

Tiger King, “bifolco gay armato tra tigri e serpenti“, è diventato famoso un anno fa grazie ad una docuserie Netflix, in cui è stata ricostruita l’incredibile storia di Joe Exotic”, sposatosi con due uomini (etero) contemporaneamente nonché proprietario di un gigantesco parco privato con animali selvatici, per decenni in guerra con la grande rivale animalista Carole Baskin, tra minacce, truffe, ex mariti scomparsi, tentati omicidi, suicidi, incendi dolosi, tigri, leoni, coccodrilli, elefanti e chi più ne ha più ne metta. Exotic, che ha appena ricevuto la lettera di divorzio dall’ultimo marito Dillon Passage, è attualmente in galera dopo essere stato condannato per tentato omicidio, avendo assunto un sicario per uccidere la rivale Baskin.