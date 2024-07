Joker: Folie à Deux, Lady Gaga avrebbe registrato oltre 20 canzoni (e ben 4 inediti)

2 min. di lettura

Tra 20 giorni esatti sapremo ufficialmente se Joker: Folie À Deux sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, a 5 anni da quel clamoroso Leone d’Oro che fu preludio del successivo boom al box office. Ebbene nell’attesissimo sequel in uscita il prossimo 2 ottobre, annunciato come ‘musicarello’, Lady Gaga, chiamata ad interpretare Harley Quinn, avrebbe registrato la bellezza di 20 canzoni. A darne notizia Jordan Ruimy su World of Reel.

Una proiezione di prova dalla durata di 2 ore e 29 minuti, che potrebbe non essere il montaggio finale della pellicola, avrebbe svelatp l’arcano, con oltre 20 canzoni presenti e ben quattro originali realizzate appositamente per questo film. Gaga canterebbe la maggior parte di questi 20 brani, con almeno un duetto al fianco di Joaquin Phoenix.

Uno dei pezzi forti, secondo il rapporto, sarebbe una versione rielaborata di “The Bitter Earth” di Dinah Washington, con nuovi testi cantati da miss. Germanotta. Già premio Oscar per Shallow, brano portante di A Star is Born, Gaga è probabilmente alla prova recitativa della vita, dopo la delusione firmata House of Gucci. Con Joker 2 la cantante potrebbe vincere quell’Oscar come miglior attrice a lungo sognato, e solo sfiorato proprio al debutto con A Star is Born.

Scritto da Todd Phillips e Scott Silver, Joker: Folie À Deux dovrebbe farsi rivedere al Lido, probabilmente fuori Concorso, 5 anni dopo aver incassato ben 1,078,958,629 dollari in tutto il mondo e vinto due Oscar, uno dei quali andato ad un superlativo Phoenix. Tutto tace sulla trama, se non fosse per questa svolta ‘musical’ che lo stesso regista ha in qualche modo ridimensionato, facendo immaginare un’opera juke-box.

Per girare questo sequel Gaga avrebbe strappato un contratto da 12 milioni di dollari. A 4 anni da Chromatica, con la colonna sonora di Joker 2 la popstar punta ad un nuovo exploit non solo cinematografico ma anche musicale.

