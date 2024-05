Lady Gaga annuncia il ritorno: la sorpresa al termine del film sul “Chromatica Ball Tour” – VIDEO

< 1 min. di lettura

Sono bastati pochi secondi per creare scompiglio tra i fan di Lady Gaga, che nelle scorse ore ha confermato l’arrivo del suo settimo disco di inediti. L’annuncio a sorpresa è giunto al termine della visione del film-concerto Gaga Chromatica Ball che ha debuttato il 25 maggio su HBO e in streaming su Max.

La pellicola fa rivivere al pubblico la tournée del 2022 a supporto del precedente disco della cantante, Chromatica, uscito nel 2020. E proprio sul finale, mentre si vede Gaga congedarsi dal pubblico e lasciare il palco, risuonano le note di un brano inedito e sullo schermo appare un messaggio inequivocabile: “LG7. Gaga returns”.

Sui social alcuni video girati a New York hanno catturato la reazione dei “little monsters” che, intenti a vedere il film-concerto, sono letteralmente esplosi di gioia nell’apprendere la notizia dell’imminente ritorno della loro beniamina.

Quando potremo ascoltare nuova musica di Lady Gaga? Non c’è ancora una data, ma alla premiere del film la star ha dichiarato ai microfoni di ET: “[I miei fan] odiano quando dico: ‘Presto’, ma… presto!”. Magari già nelle prossime settimane? A proposito del disco ha inoltre spiegato: “Ho lavorato continuamente alla mia nuova musica e la vivo e la respiro davvero. Non vedo l’ora di darla ai fan”. Qualche anticipazione sulla direzione sonora intrapresa? Anche in questo caso tocca aspettare. Al momento Gaga ha solo avvisato che questo progetto sarà “completamente diverso” dai precedenti.

Quel che è certo che i prossimi mesi vedranno Lady Gaga grande protagonista, tra il nuovo album e il film Joker: Folie À Deux – nel quale interpreta Harley Quinn – in uscita il 2 ottobre. Un ritorno sul grande schermo molto atteso dopo le acclamate prove date dalla cantante in A Star is Born e House of Gucci.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.