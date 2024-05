Jonathan Bailey corre la maratona per i giovani LGBTQ: “Sosteniamoli e cambiamo le loro vite”

2 min. di lettura

Tornato su Netflix con la 3a stagione di Bridgerton e a breve al cinema con la prima parte dell’attesissimo musical Wicked, Jonathan Bailey ha corso la Hackney Half Marathon nel fine settimana londinese. Migliaia di runner hanno partecipato alla gara supportando i propri enti di beneficenza preferiti, con Bailey che ha partecipato per conto di Just Like Us, associazione britannica che aiuta i giovani LGBTQ+.

Bailey non ha solo corso, ma ha raccolto l’equivalente di $ 30.000 per beneficenza. Just Like Us lavora con migliaia di giovani in tutto il Regno Unito per combattere il bullismo e creare una più ampia accettazione e visibilità delle persone LGBTQ+.

Bailey ha precisato: “Ho incontrato alcuni dei loro giovani ambasciatori che vanno nelle scuole, parlando dei loro percorsi personali, di coming out, allyship, di bullismo. Mi hanno ispirato a diventare un mecenate di questa meravigliosa charity. Just Like Us sta svolgendo un lavoro fondamentale per garantire che i giovani non debbano più crescere vergognandosi di essere LGBT+. Ma hanno bisogno del nostro aiuto. Per favore, scavate in profondità per sostenere questa causa vitale e insieme cambiamo la vita dei giovani LGBT+”.

Le foto di Bailey sorridente e completamente sudato, dopo aver corso 13 miglia, sono chiaramente diventate virali. L’attore ha lanciato una raccolta fondi a sostegno di Just Like Us che rimarrà aperta fino a giugno. Dichiaratamente omosessuale e felicemente fidanzato, Bailey ha recentemente raccolto unanimi consensi grazie alla miniserie Compagni di Viaggio, mentre a breve sarà guest star in Heartstopper e debutterà nel franchise di Jurassic World grazie al 4° imminente capitolo.

