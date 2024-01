Jonathan Bailey trionfa ai Critics Choice Awards con Compagni di Viaggio e dedica il premio alla comunità LGBTQIA+. Il bellissimo discorso (VIDEO)

3 min. di lettura

Un riconoscimento più che meritato. Jonathan Bailey ha vinto il premio come miglior attore non protagonista in una miniserie o film per la televisione ai Critics Choice Awards grazie a Compagni di Viaggio, meravigliosa serie arrivata in Italia su Paramount+.

Nel ritirare il riconoscimento Bailey, che ha recentemente confessato di essere felicemente fidanzato con un uomo adorabile, ha voluto dedicarlo a “ogni persona LGBTQ+ che vive in una comunità bigotta. Condivido questo con te, Matt Bomer”, ha precisato Jonathan, omaggiando il collega di set con cui ha girato non poche scene XXX. Bailey ha voluto anche ribadire l’importanza di una serie come Fellow Travelers.

“Per molti di voi è stata istruttiva, ma per noi rappresenta la verità. Questa serie è un promemoria necessario per ricordarci che le persone LGBTQ+ sono sempre esistite, per lo più nascoste, e hanno sempre lottato per una vita più facile per le generazioni a seguire. Quindi ringrazio coloro che sono venuti prima di me, che hanno creato un mondo in cui io possa essere qui oggi e vincere un premio per aver raccontato la loro storia”.

Nel finale, visibilmente emozionato, Jonathan ha dedicato il Critics Choice Award “alla famiglia di Fellow Travellers, a tutte le persone che hanno perso la vita negli anni ’80 e ’90 e a ogni persona LGBTQ+ che vive in quelle comunità bigotte che ancora ci circondano, questo è per voi”.

Creata dal candidato all’Oscar® Ron Nyswaner, Compagni di Viaggio è tratta dal romanzo di Thomas Mallon. Matt Bomer interpreta il carismatico Hawkins Fuller, che mantiene una carriera politica dietro le quinte, finanziariamente gratificante. Hawkins evita le relazioni sentimentali, finché non incontra Tim Laughlin (Bailey), un giovane pieno di idealismo e fede religiosa. I due iniziano una storia d’amore proprio mentre Joseph McCarthy e Roy Cohn dichiarano guerra ai “sovversivi e ai deviati sessuali”, dando inizio a uno dei periodi più bui della storia americana del XX secolo. Nel corso di quattro decenni, seguiamo i cinque personaggi principali – Hawk, Tim, Marcus (Alladin), Lucy (Williams) e Frankie (Ricketts) – mentre incrociano le loro strade tra le proteste per la guerra del Vietnam degli anni ’60, l’edonismo alimentato dalle droghe degli anni ’70 e la crisi dell’AIDS degli anni ’80, affrontando i propri ostacoli interiori e quelli del mondo circostante.

Anche Matt Bomer aveva strappato una candidatura ai Critics Choice Awards 2023 come miglior attore in una miniserie, ma a vincere è stato Steven Yeun con Beef. A seguire tutti i vincitori tra cinema e tv.

Critics Choice Awards 2023

VINCITORI CINEMA

Miglior film – Oppenheimer

Miglior sceneggiatura originale – Greta Gerwig & Noah Baumbach per “Barbie”

Miglior sceneggiatura non originale – Cord Jefferson per “American Fiction”

Miglior attore protagonista – Paul Giamatti per “The Holdovers: Lezioni Di Vita”

Miglior attrice protagonista – Emma Stone per “Povere Creature!”

Miglior attore non protagonista – Robert Downey Jr. per “Oppenheimer”

Miglior attrice non protagonista – Da’Vine Joy Randolph per “The Holdovers: Lezioni Di Vita”

Miglior attore/attrice giovane – Dominic Sessa per “The Holdovers: Lezioni Di Vita”

Miglior commedia – Barbie

Miglior casting – Oppenheimer

Miglior fotografia – Hoyte van Hoytema per “Oppenheimer”

Miglior montaggio – Jennifer Lame per “Oppenheimer”

Migliori effetti visivi – “Oppenheimer”

Migliori scenografie – Sarah Greenwood e Katie Spencer per “Barbie”

Migliori costumi – Jacqueline Durran per “Barbie”

Miglior trucco e acconciatura – Barbie

Miglior colonna sonora - Ludwig Göransson per “Oppenheimer”

Miglior canzone – “What Was I Made For” per “Barbie”

Miglior film d’animazione – Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior film straniero – Anatomia Di Una Caduta

VINCITORI TV

Miglior serie drammatica – Succession

Miglior attore in una serie drammatica – Jeremy Strong per “Succession”

Miglior attrice in una serie drammatica – Sarah Snook per “Succession”

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica – Billy Crudup per “The Morning Show”

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica – Elizabeth Debicki per “The Crown”

Miglior serie comedy – The Bear

Miglior attore in una serie comedy – Jeremy Allen White per “The Bear”

Miglior attrice in una serie comedy – Ayo Edebiri per “The Bear”

Miglior attore non protagonista in una serie comedy – Ebon Moss-Bachrach per “The Bear”

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy – Meryl Streep per “Only Murders in the Building”

Miglior miniserie – Beef

Miglior film tv – Quiz Lady

Miglior attore protagonista in una miniserie o film tv – Steven Yeun per “Beef”

Miglior attrice in una miniserie o film tv – Ali Wong per “Beef”

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film tv – Jonathan Bailey per “Fellow Travelers”

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film tv – Maria Bello per “Beef”

Miglior serie straniera – Lupin

Miglior serie animata – Scott Pilgrim Takes Off

Miglior talk show – Last Week Tonight with John Oliver

Miglior speciale comedy – John Mulaney: Baby J

