Jonathan Bennett: “A scuola mi urlavano fr*cio, anni di omofobia, poi il teatro mi ha salvato la vita”

Fresco di fidanzamento ufficiale con l’amato Jaymes Vaughan, Jonathan Bennett, 39enne celebre e indimenticato volto di Mean Girls, ha voluto celebrare la Giornata mondiale del Teatro della scorsa settimana ricordando la propria adolescenza, di ragazzo bullizzato solo perché omosessuale.

Bennett ha pubblicato un suo vecchio video di fine anni ’90, quando aveva appena 16 anni e già sognava la carriera da attore, in Ohio. Jonathan ha così descritto quel ragazzo: “È goffo, i suoi denti sono troppo grandi per la sua faccia e vive nella paura ogni singolo giorno, perché non si adatta al resto dei ragazzi della sua classe. Viene costantemente rinchiuso in un armadietto da uno stronzo di nome Justin, e quando cammina per i corridoi viene chiamato frocio. Piange fino a dormire ogni notte e sviluppa ulcere allo stomaco a causa dello stress e dell’omofobia nella sua piccola città. Ha pensieri davvero cupi e vive miseramente in segreto. Ma c’è un posto (e un solo posto) che è il suo più piccolo rifugio. Il suo teatro del liceo“.

Il palco è un luogo magico per Jonathan, che sotto quel riflettore ritrova la pace, la serenità, la forza in sè stesso, la voglia di sognare.

Sale sul palco e per la prima volta nella sua vita si sente al sicuro. Si sente visto. In realtà parla ad alta voce, nessuno lo chiama frocio, nessuno lo prende in giro. Non viene ridicolizzato per essere diverso, viene CELEBRATO. Non è un perdente, in realtà questo lo trasforma in una STAR. Gli danno ruoli da protagonista e lui continua a fare dozzine di spettacoli per anni, nella sicurezza e nel comfort di quelle 4 mura. Sale sul palco e per la prima volta nella sua vita si sente VIVO. È a casa.

Un ricordo triste magicamente diventato gioioso, unicamente grazie alla magia del teatro, che Bennett ha così voluto festeggiare: “A chiunque stia leggendo tutto questo e si stia identificando con la mia storia, sappi che non sei solo e che sei una stella, che meriti di brillare. E non smettere mai di cantare e ballare, non importa quanto sei bravo perché non si tratta di essere perfetti, si tratta di far brillare la tua luce. E il mondo HA BISOGNO della tua luce”.

Nato a Toledo, Ohio, Jonathan è diventato famoso nel 2004 grazie a Mean Girls, per poi fare pubblicamente coming out nel 2017. Lo scorso anno ha girato ben 4 film, compreso la romantic comedy gay natalizia The Christmas House.