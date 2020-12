Jonathan Bennett di Mean Girls sposa Jaymes Vaughan

Jonathan Bennett, diventato celebre grazie a Mean Girls, si è ufficialmente fidanzato con James Vaughan, conduttore dello show Celebrity Page. Ad annunciarlo dalle pagine di People lo stesso Vaughan, che ha composto una canzone ad hoc per l’occasione.

Ho preso una mia melodia e ho chiesto aiuto al mio amico Tanzer, che è un produttore di talento nonché la mia persona preferita con cui scrivere canzoni. Gli ho detto ‘Facciamo questa magia per Jonathan”. Così abbiamo preso una chitarra e abbiamo continuato a costruire e costruire e costruire fino a quando non abbiamo finito e ci siamo ritrovati con questa enorme canzone, che sapevo essere quella giusta.

Una volta che Jonathan è tornato dal set di The Christmas House, film natalizio Lifetime a tinte LGBT, Vaughan si è romanticamente proposto.

Quello che abbiamo è davvero speciale. È quel qualcosa su cui le persone fanno film o, immagino in questo caso, scrivano canzoni. Penso che entrambi sapessimo dal giorno in cui ci siamo incontrati sul set che saremmo stati insieme per la vita. È la mia famiglia. Mi sento come se non ci fosse nulla al mondo che non possiamo realizzare quando siamo insieme.

Via Instagram è arrivata la conferma di Bennett, con tanto di bellissime foto social a traino: “Ho detto di sì! E lui piangeva come un pazzo. Sono così entusiasta di condividere questo momento, dagli anelli personalizzati alla canzone che ha scritto e cantato per me. Non vedo l’ora di mostrari il video“.