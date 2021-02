Josh Leafer, il calciatore universitario fa coming out su TikTok: “Solo dirlo ad alta voce ti fa sentire meglio”

< 1 minuto di lettura

20enne studente dell’Università di Tampa, con 62.000 follower e 1,1 milioni di mi piace su TikTok, Josh Leafer ha fatto coming out video sui social. Nato un anno fa, il suo profilo era inizialmente anonimo, tanto da chiedere se ci fossero altri ragazzi ‘segretamente omosessuali’ come lui. In estate ha infranto il muro, con migliaia di like e visualizzazioni, e ora, via podcast The Sports Kiki con OutSports, ha spiegato il motivo di tale decisione.

Stavo solo facendo sapere alle persone che non sono sole. Anche se lo sto dicendo a persone che non conosco personalmente, solo dire quelle parole ad alta voce, che sono gay e che sto lottando, ti fa sentire meglio. Quel peso ti alleggerisce spalle. Quando ho creato un profilo TikTok, ero tipo, ‘Voglio mettere queste qualità qui e vedere se c’è qualcun altro come me‘, e sorprendentemente il mio primo video ha ottenuto molta attenzione. C’erano sicuramente molti ragazzi repressi come me. Mi ci sono voluti 20 anni per capire chi fossi come persona e cosa significasse essere gay. Mi aspettavo che anche mio padre impiegasse del tempo per capirlo. Dirglielo mi ha davvero spaventato, perché non volevo perdere quel legame che avevamo. Facendo coming out, mi sentivo come se stessi portando via una parte di suo figlio. Ora gli sto dando il tempo di cui ha bisogno, e tutto quello che posso chiedere è il suo amore e sostegno, e finora me li ha dati.