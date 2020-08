I Ragazzi Stanno Bene compie 10 anni, Moore: “non so se oggi sarei a mio agio nell’interpretare una donna lesbica”

La regista Cholodenko, che è lesbica dichiarata nella vita reale, ha così affrontato il tema: “Quando scelsi Julianne e Annette, le sentivo davvero nel continuum dell’omosessualità, potevo sentire la loro omosessualità. Non mi era sembrato falso. Non mi sentivo come se stessi mettendo qualcuno in un vestito, chiedendo loro di fare una falsa sfilata. C’era stato anche un approccio con Jodie Foster, che si era appena dichiarata. Quindi c’era una persona LGBT che non era interessata a interpretare una persona LGBT“.



A completare il cast della pellicola Mark Ruffalo, Mia Wasikowska e Josh Hutcherson. Annette e Julianne interpretavano Nic e Jules, sposate e mamme di Joni e Laser. La serenità di famiglia cambia quando Joni si prepara ad andarsene per frequentare il college, e il fratello quindicenne Laser la convince a fargli un grande favore. Vuole che Joni, ora diciottenne, lo aiuti a rintracciare il loro padre biologico. I due adolescenti sono stati infatti concepiti grazie all’inseminazione artificiale. Sebbene poco convinta, Joni mantiene fede alla promessa fatta al fratello e riesce a prendere contatti con il loro “bio-papà” Paul, uno spensierato ristoratore. I due ragazzi resteranno molto affascinati dallo stile di vita indipendente, da vero scapolo incallito, di Paul. Anche Jules, che sta cercando di iniziare una nuova carriera come progettista di giardini, sentirà il desiderio di essere amica di Paul. Ma quando Paul farà il suo ingresso nella vita dell’atipico quartetto, inizierà per tutti loro un nuovo, inaspettato capitolo, in cui i legami di famiglia dovranno essere ridefiniti.