I film LGBTQIA+ della settimana 11/17 dicembre tra tv generalista e streaming

Lunedì 11 dicembre, Baci Nascosti su Prime Video

Film tv di Didier Bivel, è stato proiettato al Festival des créations télévisuelles de Luchon, dove ha vinto il premio della critica Isabelle Nataf. In Francia è arrivato in tv il 17 maggio 2017 su France 2, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, con 3,62 milioni di telespettatori e un 15,1% di share.

La trama? Le vite di due adolescenti si complicano quando una foto che li ritrae mentre si baciano a una festa del liceo viene pubblicata online. Protagonisti Berenger Anceaux, Jules Houplain e Catherine Jacob.

Martedì 12 dicembre, Under pressure: verso i mondiali di calcio femminile su Netflix

Questa docuserie segue da vicino le calciatrici e gli allenatori della Nazionale femminile statunitense fornendo accesso totale e offrendo uno sguardo dietro le quinte alla squadra più decorata della storia del calcio. Gli spettatori vivranno in prima persona la pressione, l’euforia, la gioia e le difficoltà che queste atlete di livello mondiale affrontano mentre cercano di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo. Gli episodi trattano vari temi tra cui gli infortuni, le critiche e i dubbi, la parità di retribuzione e la difesa del retaggio di alcune giocatrici.

La serie cattura la preparazione personale e di squadra nel percorso verso il Campionato mondiale di calcio 2023. Nell’arco della loro apparizione al torneo, il pubblico scoprirà come questa squadra segua le orme di quelle che l’hanno preceduta e come continui ad abbattere muri nell’ambito della parità nello sport per le donne.

Mercoledì 13 dicembre, Il fattore umano – Non è un paese per gay su RaiPlay

La Tunisia è uno dei paesi del mondo dove la comunità LGBTQ è colpita da leggi omofobe: sono previsti fino a 3 anni di reclusione per chi viene identificato come persona LGBTQ. Lo spazio pubblico non è sicuro per omosessuali, lesbiche e trans in Tunisia, men che meno per gli attivisti che si battono per il riconoscimento dei loro diritti. Una mancanza di libertà che accomuna la Tunisia ad altri paesi nel mondo: secondo il rapporto del dicembre 2020 di Ilga World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) 69 paesi membri delle Nazioni Unite continuano a criminalizzare atti sessuali omosessuali consensuali tra adulti. In 6 nazioni è prevista la pena di morte. Abdellah Taia, scrittore gay marocchino che vive a Parigi racconterà l’infanzia e adolescenza in un quartiere poverissimo di Rabat e la sua scelta di lasciare la sua casa e la sua famiglia per intraprendere una vita di studio e di scrittura nella capitale francese, dove tuttavia l’ombra dell’emarginazione non è per lui del tutto fugata.

Giovedì 14 dicembre, I Ragazzi Stanno Bene su La7, ore 21:30

Nel 2010 usciva al cinema I ragazzi stanno bene di Lisa Cholodenko, film candidato a 4 premi Oscar e vincitore di due Golden Globe, con Annette Bening e Julianne Moore splendida coppia lesbica con figli concepiti tramite inseminazione artificiale.

A completare il cast della pellicola Mark Ruffalo, Mia Wasikowska e Josh Hutcherson. Annette e Julianne interpretavano Nic e Jules, sposate e mamme di Joni e Laser. La serenità di famiglia cambia quando Joni si prepara ad andarsene per frequentare il college, e il fratello quindicenne Laser la convince a fargli un grande favore. Vuole che Joni, ora diciottenne, lo aiuti a rintracciare il loro padre biologico. I due adolescenti sono stati infatti concepiti grazie all’inseminazione artificiale. Sebbene poco convinta, Joni mantiene fede alla promessa fatta al fratello e riesce a prendere contatti con il loro “bio-papà” Paul, uno spensierato ristoratore. I due ragazzi resteranno molto affascinati dallo stile di vita indipendente, da vero scapolo incallito, di Paul. Anche Jules, che sta cercando di iniziare una nuova carriera come progettista di giardini, sentirà il desiderio di essere amica di Paul. Ma quando Paul farà il suo ingresso nella vita dell’atipico quartetto, inizierà per tutti loro un nuovo, inaspettato capitolo, in cui i legami di famiglia dovranno essere ridefiniti.

Venerdì 15 dicembre, Rocketman su Canale27 alle ore 21:10

Biopic firmato Dexter Fletcher, Rocketman è una fantasia musicale sulla storia non censurata degli anni della svolta nella carriera di Sir Elton John, tra sogni, ambizioni, droga, alcool e bisessualità dichiarata. Due i Golden Globe vinti, uno dei quali ad un immenso Taron Egerton, e un Oscar per la miglior canzone originale firmata da Elton John e Bernie Taupin. Musical travolgente, frenato dall’exploit di Bohemian Rhapsody dell’anno precedente.

Sabato 16 dicembre, Theater Camp: un’Estate a tutto Volume su Disney+

Il vincitore del Tony Award® Ben Platt e Molly Gordon sono i protagonisti di questa commedia originale nei panni di Amos e Rebecca-Diane, migliori amici da sempre e insegnanti di recitazione presso un campeggio malmesso a nord di New York. Dopo che l’inarrestabile e amata fondatrice della colonia estiva a tema teatrale finisce in coma, l’eccentrico staff deve collaborare con il figlio, un incapace fissato con le criptovalute, per mantenere a galla questo luogo sacro per gli attori. Diretto da Molly Gordon e Nick Lieberman e scritto da Noah Galvin, Molly Gordon, Nick Lieberman e Ben Platt, il film è basato su un loro cortometraggio.

Domenica 17 dicembre, Judy su Rai Movie (canale 24) ore 23:10

Il biopic firmato Rupert Goold racconta l’ultimo periodo della vita dell’iconica e immensa Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar® e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. Nei panni di Garland una strepitosa Renée Zellweger, non a caso premiata con un Golden Globe, un Critics’ Choice Award, uno Screen Actors Guild Award, un BAFTA e un Oscar come miglior attrice protagonista.