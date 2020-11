Justin Trudeau: “Basta transfobia, i diritti trans sono diritti umani”

Non solo Joe Biden, neo presidente USA, che ha promesso sicurezza, dignità e giustizia. Per celebrare il Transgender Day of Remembrance, giornata internazionale per commemorare le vittime della transfobia, anche Justin Trudeau, premier canadese, si è voluto stringere attorno alla comunità T.

La transfobia e la violenza nei confronti delle persone trans non hanno posto nella nostra società. Mentre ricordiamo coloro che hanno perso la vita a causa di questo odio, restiamo uniti alle persone trans di tutto il paese e di tutto il mondo, perché i diritti trans sono diritti umani.

Trudeau, da sempre vicinissimo alla comunità LGBT, ha così replicato ad un tweet pubblicato da Bardish Chagger, 40enne membro della Camera dei Comuni canadese che aveva pubblicato sui social un video ad hoc, di vicinanza alla comunità trans, sottolineando come “oggi ci fermiamo per ricordare tutte le persone trans e non-binarie che hanno perso la vita a causa di atti di violenza e discriminazione alimentati dalla transfobia“.

Da parte della politica italiana, tolto il deputato Pd Alessandro Zan, nessun accenno al TDoR. Non un cinguettio neanche da Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia.