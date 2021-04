Kate Winslet: “Basta omofobia a Hollywood, conosco almeno 4 attori terrorizzati dal coming out”

2 minuti di lettura

Da sempre icona LGBT, e attesissima nelle sale d’Italia con Ammonite di Frances Lee, in cui vive una passionale storia d’amore con Saoirse Ronan, Kate Winslet ha rivelato di conoscere “almeno 4” attori omosessuali che guardano con paura all’opzione coming out, perché convinti che potrebbe mettere in discussione le loro carriere.

Non immagini quanti giovani attori conosca – alcuni già famosi, altri agli inizi – che vivono terrorizzati dall’idea di rivelare la loro sessualità, perché sono convinti che non verranno più ingaggiati per ruoli eterosessuali

Kate, via SundayTimes, si è soffermata su un attore particolarmente “noto”, il cui agente gli avrebbe recentemente consigliato di tacere la propria bisessualità.

Un attore molto famoso ha appena preso un agente americano che gli ha detto: “Capisco tu sia bisessuale, ma non pubblicizzerò la tua sessualità”. Posso pensare almeno ad almeno quattro attori che nascondono il proprio orientamento sessuale. Ed è doloroso. Non vogliono essere scoperti. Ed è quello che dicono: “Non voglio essere scoperto”.

Il cambiamento reale in quel di Hollywood, ha aggiunto Kate, si verificherà solo se ci saranno “più persone che la pensano e si espongono come me“.