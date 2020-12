“La Caserma”, su Rai 2 arriva un docu-reality con 21 ragazzi protagonisti

Dopo il grande successo de Il Collegio, a gennaio su Rai2 arriva “La Caserma”, primissima novità Rai di inizio 2021.

Realizzato da Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale “Lads Army”, La Caserma si presenta come “mix avvincente tra reality esperienziale e adventure. Una grande sfida per 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che per sei settimane vivranno in uno scenario particolarmente suggestivo: quello di una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, set unico a contatto con la natura“.

“La Caserma” metterà alla prova la millennial generation, poco raccontata in tv, spesso individualista e meno abituata alle regole della vita di gruppo. La “mission”? Tanta emozione e una straordinaria esperienza di convivenza e crescita personale per i nostri giovani protagonisti.

Impossibile non immaginare un ipotetico taglio omoerotico per il docu-reality, con 21 ragazzi a stretto contatto per un mese e mezzo. A seguire il primo spot.